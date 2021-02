El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido en RTVE zanjar la polémica sobre la petición de explicaciones a Venezuela por el auto del juez Eloy Velasco, que investiga supuestos nexos del Gobierno venezolano con ETA y las FARC. "No ricemos el rizo. Para informar hay que explicar", ha afirmado el presidente para rechazar las críticas por las posibles contradicciones entre los miembros del Gobierno al pedir explicaciones al Gobierno de Hugo Chávez.

Así, el presidente ha subrayado que eso es lo que ha hecho el Gobierno "atendiendo al auto de un juez" para con el que, ha dicho, "todos tenemos que prestar colaboración", tanto España como Venezuela.

En la entrevista que le han realizado en la Moncloa los periodistas Pepa Bueno, Ana Blanco y Juan Ramón Lucas, Zapatero también ha censurado las críticas del canciller venezolano, Nicolás Maduro, contra el juez Velasco y el ex presidente José María Aznar y ha exigido al Gobierno venezolano "respeto" a las instituciones judiciales y al ex presidente español.

El presidente ha dicho que no le parecen "aceptables" las críticas al juez y ha recordado que "no es la primera vez" que sale en defensa de Aznar, a la vez que ha achacado "mala fe" al líder del PP, Mariano Rajoy, por arremeter contra él por defender al juez Baltasar Garzón y no a Velasco "porque mi declaración fue antes" de que se conociesen las palabras de Maduro.

La mayor aspiración, acabar con ETA Sobre la lucha contra ETA, Zapatero ha dicho que su "mayor aspiración" como presidente, al igual que la de cualquier ciudadano, es el acabar con ETA y ver "el fin de esta lacra". Al respecto, ha destacado que en sus seis años al frente del Ejecutivo "el resultado ha sido muy desfavorable en el camino de ver a ETA cada vez más disminuida, con menos capacidad y con menos apoyo", lo que ha achacado al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad. El jefe del Ejecutivo ha concretado que en estos seis años ha habido 831 detenciones de etarras y miembros de la 'kale borroka', 464 de ellas desde el final de la tregua y 32 en lo que va de año, además de haber desmantelado cinco veces la cúpula de ETA. "ETA atraviesa una de las peores circunstancias, estamos más cerca que nunca del final, aunque debo advertir de que ETA siempre puede hacernos daño y hacernos sufrir", ha aseverado Zapatero, quien ha defendido la política antiterrorista del Gobierno en la legislatura pasada porque, a su juicio, "se puede concluir que el proceso de paz ha hecho mucho daño a ETA y a los violentos y ha hecho más fuerte a la democracia". Además y sobre su defensa de Garzón, el presidente ha vuelto, porque es su "obligación y responsabilidad", a defender la labor "valiente" del juez en la lucha contra el terrorismo y su "esfuerzo", que ha equiparado a la de otros jueces, fiscales y policías, a la vez que ha expresado su "respeto" a las actuaciones judiciales en alusión a las querellas que tiene abiertas el Tribunal Supremo. "Esto no supone en absoluto ningún tipo de injerencia en nada ni en nadie. Como todos los ciudadanos, si tiene que responder ante la Ley va a responder", ha afirmado el presidente, quien ha añadido que Rajoy "no tiene razón".