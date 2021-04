La Audiencia Nacional ha condenado al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi a dos años de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo por intervenir en 2005 en un homenaje al preso etarra José María Sagarduy en Amorebieta (Vizcaya), según informa TVE.

Otegi también ha sido condenado a 16 años de inhabilitación absoluta, que le impedirá desempeñar cargos públicos o presentarse a las elecciones, pero ha sido absuelto de dos delitos de asociación y reunión ilícita que le imputaban las acusaciones populares ejercidas por el Foro Ermua y Dignidad y Justicia.

Las otras dos personas que se sentaron en el banquillo junto al ex portavoz de Batasuna, la ex presa etarra Itziar Galardi y Josune Irakulis, que solicitó el permiso para celebrar el acto de homenaje, han resultado absueltas.

El Ministerio Fiscal pedía para el ex portavoz de Batasuna una pena de 18 meses de prisión.

Tras la celebración del juicio contra Otegi el pasado enero, la defensa de Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, anunció que estaba estudiando denunciar a la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó a su cliente, la juez Ángela Murillo, por una posible "falta de imparcialidad", después de que el primer día de juicio la magistrada preguntara al ex portavoz de Batasuna si condenaba o no "rotundamente" la violencia de ETA, éste se negara a contestar y ella apostillara diciendo: "Ya lo sabía".

Esta condena a Arnaldo Otegi es la segunda por el delito de enaltecimiento del terrorismo que recibe el ex portavoz de Batasuna, que se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2009 por tratar de reconstruir la formación ilegalizada y que tiene aún tres causas pendientes.

Ni un preso político en las cárceles españolas

El tribunal critica también la "machacona insistencia" con la que el entorno proetarra tilda a los terrorista que se encuentran en prisión de "presos políticos". "De esos no existe ni un solo interno en los establecimientos penitenciarios de nuestro país, ni uno", aseguran los magistrados.

En base a estos argumentos, concluyen que el discurso de Otegi contenía expresiones "que constituyen sin lugar a dudas delitos de enaltecimiento del terrorismo", aunque no aprecian que exista reincidencia por parte del ex portavoz de la ilegalizada Batasuna.



Por último, los magistrados aseguran que no puede considerarse que en el homenaje se produjesen delitos de reunión o asociación ilícita, tal y como pedían la asociación Dignidad y Justicia y Foro de Ermua, porque el acto fue porque el acto fue correctamente notificado y autorizado por las distintas administraciones.