El Papa Benedicto XVI ha vinculado la oposición de la Iglesia al matrimonio gay con la preocupación por el medio ambiente, al sugerir que las leyes que socavan "las diferencias entre sexos" son amenazas para la creación.

El Papa ha realizado estos comentarios en un discurso a los diplomáticos en su evaluación anual de los acontecimientos mundiales. Los temas principales han sido el medio ambiente y la protección de la creación.

"Para enriquecer nuestra reflexión, debemos recordar que el problema del medio ambiente es complejo y que se puede abordar desde un prisma muy amplio", ha declarado.

"Las criaturas son diferentes entre sí y pueden estar protegidas o estar en peligro de extinciónde diferentes maneras, como sabemos por la experiencia cotidiana. Un ataque de ese tipo proviene de leyes o propuestas que, en nombre de la lucha contra la discriminación, chocan con en la base biológica de la diferencia entre sexos ", ha señalado.

"Estoy pensando, por ejemplo, en algunos países de Europa o Norteamérica y Sudamérica", ha agregado, en una referencia clara a la legislación promulgada o propuesta en varias partes del mundo.

El mes pasado, la ciudad de México se convirtió en la primera capital de la católica América Latina en permitir el matrimonio del mismo sexo.

En California, la prohibición del matrimonio gay va a juicio el lunes en un caso federal en que los demandantes esperan tener vía libre para llegar a la Corte Suprema de EE.UU. y acabar con la prohibición de toda la nación.

El matrimonio gay es legal en varios estados de EE.UU. y en algunos países europeos.

"Sin embargo, la libertad no puede ser absoluta, puesto que el hombre no es Dios, sino la imagen de Dios, la creación de Dios. Para el hombre, el camino a seguir no puede ser determinado por el capricho o la obstinación, sino que debe corresponder a la estructura querida por el Creador", ha asegurado Benedicto XVI.