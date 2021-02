La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha destacado en su discurso de la Pascua Militar que este año se "intensificarán los esfuerzos" de las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán "a pesar de las dificultades" por la mayor actividad de la insurgencia.

En 2010, "si el Parlamento lo aprueba", España hará una "aportación adicional significativa de efectivos permanentes" para la formación de las las tropas de seguridad afganas. Se enviarán a 511 militares, según anunció Chacón en el Congreso el pasado mes de diciembre.

Este aumento del contingente en Afganistán se llevará a cabo dentro del "nuevo cambio en la estrategia" de los 43 países del ISAF que "han convenido un rumbo nuevo" que "permiten albergar esperanzas renovadas al priorizar la afganización", es decir, el traspaso del control de la seguridad del país a los afganos.

Chacón ha reconocido la mayor actividad de la insurgencia, sobre todo al sur del país, pero también en el oeste, donde están las tropas españolas, pero ha insistido en la necesidad de reforzar la presencia en el país.

Es en sus palabras, la misión "más dura, compleja y arriesgada" de los 21 años de misiones internacionales del Ejército español, pero "no por ello menos necesaria".

La ministra insiste en que la comunidad internacional no puede permitirse que Afganistán vuelva a ser "un santuario yihadista" y que la "zarpa terrorista" alcance a países como Pakistán, que poseen un arsenal nuclear.

"La estabilidad y la seguridad se consiguen a base de tenacidad, esfuerzo y sacrificio, pero se consigue", ha subrayado la ministra, quien ha añadido que algún día "Afganistán será lo bastante seguro y estable para que no albergue ninguna amenaza para la comunidad internacional".

Ley de Derechos y Deberes de los militares

En su discurso, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado también que este año se llevará al Parlamento la Ley de Derechos y Deberes de los militares ya que "la condición de ciudadanos" que estos tienen "no puede detenerse a la puerta de los cuarteles".

Sin embargo, Chacón ha advertido que la ley no saldrá adelante si no es con el consenso de las fuerzas políticas porque "no puede haber unas Fuerzas Armadas a medida de cada Gobierno, sino a medida de España".