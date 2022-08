La corrupción, detenidos a centenares en 2009

Un total de 252 personas detenidas en operaciones contra la corrupción en 2009, más de 2.000 inmuebles incautados, 29 investigaciones por cohecho, 23 por malversación de caudales públicos, 12 por prevaricación administrativa y 10 por blanqueo de capitales. Son algunos de los datos que maneja la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil -sin incluir diciembre-, facilitados a RTVE.es, y que suponen una media de 21 detenidos al mes.

Desde 2004, en total ha habido 943 detenidos por corrupción, que se ha ido incrementando de manera considerable año a año. De hecho, desde 2004 a 2009 se ha multiplicado por 25, porque en 2004 sólo fueron 10 los detenidos.

Gran parte de estos detenidos e implicados en casos de corrupción son cargos políticos, lo que genera una mayor alarma social. Por ello, no es de extrañar que, para los españoles, los partidos políticos sean, junto con la administración pública, la institución más corrupta, según el Barómetro Global de la Corrupción 2009.

Tampoco extraña que España haya empeorado su posición y descendido al puesto 32 en el ránking de países corruptos de Transparencia Internacional, por detrás de Qatar, Singapur, Chile o Estonia.

Sólo en 2009 se han desarrollado alrededor de medio centenar de investigaciones, entre ellas la que en febrero destapó la trama Gürtel, el caso más sonado de este año sobre una presunta red empresarial encabezada por el empresario Francisco Correa, ligada a más de una docena de cargos del Partido Popular y con 68 imputados.

En este último caso hay otra docena de imputados, entre ellos el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller de Turismo del Govern balear, Miquel Nadal, que precisamente dimitió el 3 de diciembre por sus imputaciones . Esta dimisión y las imputaciones han abierto una crisis de gobierno en el Ejecutivo balear , que de momento mantendrá sus actuales socios, aunque Antich no descarta en última instancia una convocatoria anticipada de elecciones.

Pero los casos de corrupción no han afectado sólo al anterior Govern, también al actual presidido por Franscec Antich y en el que están coaligados el PSIB-PSOE, el Bloc y Unió Mallorquina (UM). La presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar , está imputada desde el 21 de octubre por presunta corrupción urbanística en el llamado caso Can Domenge cuando presidía el Consell de Mallorca por la enajenación de los terrenos donde se construyó el centro empresarial; y también, desde el 30 de noviembre, está imputada en otra pieza separada del 'caso Son Oms ' que investiga el presunto desvío de fondos públicos desde Televisió Mallorca y Ona Mallorca hacia UM.

El ex presidente de Baleares declarará en marzo, igual que su mujer, su cuñado y un ex consejero del gobierno balear.

De esquina a esquina del mapa de España

En octubre, saltó otro caso de corrupción en el sur de España, en el municipio del poniente almeriense de El Ejido, del que se dice que es el que más bancos por habitante tiene en España gracias al éxito de la agricultura en invernaderos. En la denominada 'operación Poniente' fueron detenidos el alcalde, Juan Enciso (PAL) -en prisión incondicional- y otras 19 personas, entre ellas el interventor municipal y el ex gerente de una sociedad municipal, además de varios empresarios. Están acusados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

01.01 min Es la primera prisión incodicional que ha dictado el juez.

En otra provincia andaluza, en el extremo occidental de la Península, en Huelva, fueron imputados a final de septiembre en otra zona agrícola el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y el teniente de alcalde, Miguel Novoa, por el caso Hiconsa de presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro del municipio, uno de los principales productores de fresa.

También en Andalucía y en octubre, el día 22, fue imputado el alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE), en una investigación por delitos urbanísticos, en la que también se registró el Ayuntamiento y están imputados otros dos concejales.

En otro de los extremos de España, en Galicia, fueron detenidos el alcalde de Castro de Rei (Lugo), Juan José Díaz Valiño (PSOE), y otros tres ediles, dos de ellos socialistas y uno de Terra Galega, por presunta prevaricación y tráfico de influencias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores de Tráfico.

Y en la última esquina de la piel de toro, en Cataluña, el 27 de octubre saltó el 'caso Pretoria', por el que están en prisión el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSOE), y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García, y en libertad bajo fianza de un millón de euros dos ex altos cargos de la Generalitat con CiU, Lluís Prenafeta, y Macià Alavedra. También hay imputados otros cargos públicos, entre ellos ex alcaldes y ex concejales de varias localidades del área metropolitana de Barcelona en las que presuntamente actuó esta trama de corrupción urbanística.