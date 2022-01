Palma Arena, pino siberiano a precio de oro

60.000 metros cuadrados de pista de madera de pino siberiano importada de Ucrania. Capacidad para acomodar a entre 5.000 y 7.000 personas en sus gradas. Grandes cristaleras para que entre la luz natural... Éstas son algunas de las características del velódromo Palma Arena, el proyecto estrella del que fuera president del Govern Balear (1996-1999 y 2003-2007), Jaume Matas (PP), y por el que ahora está imputado judicialmente.

El ex presidente de Baleares declarará en marzo, igual que su mujer, su cuñado y un ex consejero del gobierno balear.

El ex presidente de Baleares declarará en marzo, igual que su mujer, su cuñado y un ex consejero del gobierno balear.



La "obra deportiva más importante de Mallorca", como la calificó Matas, estaba presupuestada en 48 millones de euros y su coste se acabó duplicando, hasta los 100 millones.



Desde agosto de 2008, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, además de la Fiscalía Anticorrupción, el Grupo de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria, investigan las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del velódromo, el 'caso Palma Arena'. Varios ex cargos del Govern del PP fueron detenidos y están imputados, además de ingenieros y arquitectos, hasta una suma de alrededor de 30 personas.



El Juzgado investiga la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho por el destino final del dinero de la construcción del Palma Arena.

La denuncia del Govern de Antich

El velódromo se inauguró el 29 de marzo de 2007 con un espectacular montaje de 'La Fura del Baus' y acogió el Mundial de Ciclismo. Apenas dos meses después, Matas, pese a lograr la mayoría en las elecciones autonómicas, es desalojado del Govern por un acuerdo entre PSOE, Bloc y UM y el socialista Francesc Antich es elegido presidente. En octubre, el conseller de Deportes, Mareu Cañellas (UM), denunció que el coste del velódromo se había duplicado.



Un año después de iniciarse la instrucción, el 5 de agosto de 2009, se desata la 'operación Espada', en la que son detenidas ocho personas. Tres de los detenidos, el ingeniero Miguel Ángel Verger, el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A.S., fueron puestos en libertad horas después.



También fueron detenidos el ex director general de Deportes del Govern Balear y medallista olímpico, José Luis 'Pepote' Ballester, y el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, que quedaron libres bajo fianza de 50.000 euros cada uno.



Los otros tres detenidos fueron el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán -que dejaría el cargo días después, pero sigue como edil-, el director de la empresa Nimbus, Miguel Romero, y el jefe de obras Miguel Ángel Rodríguez, que salieron libres bajo fianza de 15.000 euros.



Tanto Durán como Ballester se desvincularon ante el juez de las decisiones que se adoptaron en la ejecución de las obras y las atribuyeron "a instancias superiores".



En el caso también están imputados los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, los arquitectos encargados de dirigir las obras del velódromo tras la destitución del primer arquitecto, el alemán Ralph Schürmann, a los que se contrató presuntamente 'a dedo', para los que el juez fijó una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros. De hecho, una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción es por qué motivo se rescindió el contrato de Schürmann y quién ordenó contratar a los García-Ruiz, que percibieron 9 millones de euros en honorarios.