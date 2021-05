El conseller de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, ha presentado su dimisión como miembro del Govern balear, según fuentes próximas al dirigente nacionalista.

Nadal ha sido imputado en los últimos meses, junto a otros dirigentes de Unió Mallorquina, en los presuntos casos de corrupción urbanística de Son Oms y Can Domenge, lo que ha abierto una crisis en el pacto del gobierno que sustenta al Ejecutivo balear, integrado por PSIB-PSOE, UM y el Bloc.

El PSIB-PSOE tiene previsto celebrar esta tarde una reunión extraordinario de su comité ejecutivo en la que se estudiará, según fuentes del partido, la posibilidad de que los socialistas gobiernen en minoría en Baleares.

"Mi familia no puede aguantar más"

Miquel Nadal anunció su dimisión debido a la "persecución" a la que está siendo sometido y por todas las "falsedades" que se están publicando en los medios de comunicación, y que están causando un "grave daño" a su familia.

Por ello, y tras negar de forma rotunda cualquier apropiación indebida de fondos públicos, Nadal afirmó que su decisión de abandonar el cargo de consejero es "irrevocable".



"Mi familia no puede aguantar más que determinados medios empleen la mentira para desprestigiar políticamente a las personas que no les interesa". "Ello caerá en su conciencia", subrayó.



"De forma rotunda y categórica puedo justificar todas y cada una de las entradas de dinero a toda mis cuentas; nunca me he llevado ni un euro y estoy seguro que todo quedará perfectamente aclarado", insistió el ex consejero.