Cinco personas han sido detenidas hasta el momento en la operación abierta en la mañana del miércoles por la Policía Nacional por un presunto caso de corrupción relacionado con la construcción del velódromo del Palma Arena en 2007, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.Entre los detenidos se encuentra el concejal popular en el Ayuntamiento de Palma, que en el pasado mandato municipal ocupaba la concejalía de Deportes y presidía el consorcio del pabellón.Otro de los detenidos, según fuentes próximas al caso, es el director de la agencia de comunicación y publicidad, empresa que tenía la cuenta del pabellón del Palma Arena. Este directivo fue también jefe de una de lasLos otros detenidos son, ex-gerente del Palma Arena,, ex-director general de Deportes, y otra persona que responde a las inicialesBallester, exde vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, fue durante la pasada legislatura autonómica (2003-2007) director general de Deportes del Govern balear, que fue presidido por Jaume Matas (PP).Fuentes próximas a la investigación han informado de que Durán, ex presidente del consorcio del pabellón y ex concejal de Deportes, fue quienla liquidación de losde las obras del pabellón, presupuestado inicialmente eny que despuésEn el caso del Palma Arena se investiga la presunta comisión de delitos depor el destino final del dinero dirigido a la construcción de este pabellón, que costó el doble de lo presupuestado, época en la que el gobierno balear lo presidía el 'El 'caso Palma Arena' se abrió a raíz de larealizada por elde las islas, que detectó importantes desviaciones de gasto en la construcción del complejo deportivo. Además, el coste final de una obra pública no puede incrementarse más de un 20% en relación al precio inicial.La investigación del caso comenzó a finales del 2008 a cargo del Juzgado de Instrucción número tres de Palma. La diligencias están siendo conducidas por el juez José Castro y los fiscales Anticorrupción Joan Carrau y Mateu Cañellas yDesde entonces se ha interrogado a los arquitectos responsables del proyecto, los, que según los medios locales cobraron, tres veces más de lo estipulado.Pero el 'caso Palma Arena' también ha pasado factura, literalmente, al actual Govern. La empresa que construyó el polémico pabellón, Melchor Mascaró y FCC, todavía reclman la cantidad de 13,3 millones de euros por una serie deque la Consellería considera "", así como un parking junto al velódromo.El actual Governde euros por obras "complementarias" que no aparecían en el presupuesto inicial del Palma Arena, después de que los peritos comprobaran que esas obras reclamadas sí estaban bien realizadas.Lade Palma, Aina Calvo, ha asegurado que el Ayuntamientoque la Fiscalía de Baleares. Ha añadido que en cualquier caso "hay que aprovechar al máximo" las instalaciones del Palma Arena, independientemente de las posibles irregularidades que se hayan cometido durante su construcción.