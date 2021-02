Un Nobel de la Paz defendiendo la guerra. El presidente de EE.UU., Barack Obama, consciente de la expectación creada en torno a su discurso, ha enfrentado la polémica desde el principio.

El presidente norteamericano ha plantado cara a sus fantasmas y, ante a los asistentes a la ceremonia de entrega de los premios Nobel en el City Hall de Oslo, lo ha reconocido todo. Que hay "otros galardonados que podrían merecer el premio más que yo" y que "en ocasiones hay que ir a la guerra para mantener la paz".

"Los instrumentos de la guerra tienen un papel que desempeñar para mantener la paz. En muchos países se ve mal las intervenciones militares, pero alguien tiene que conseguir la paz.", ha afirmado.

También ha advertido de que no se quedaría "parado" ante las amenazas contra EE.UU. "En ocasiones está justificado el uso de la fuerza", aseveró y citó a Al Qaeda ya que afirma que "las negociaciones no convencerán" a la organización terrorista para que renuncie a las armas.

La entrega del galardón a Obama se produce días después de ordenar el envío de 30.000 soldados más a Afganistán.

En este sentido, mencionó en particular a Corea del Norte y a Irán , que "no deben poder hacer caso omiso del sistema internacional" en el desarrollo de sus programas nucleares..

Al mismo tiempo, es necesario hacer frente a los países que no acepten las normas internacionales, para los que hay que desarrollar alternativas "lo suficientemente duras como para hacerles cambiar su comportamiento".

Obama repasó sus propuestas de política internacional y subrayó que el compromiso de EE.UU. con la seguridad global no flaqueará jamás pero también matizó que "EEUU no puede actuar solo".

Obama ha reconocido que sus "logros son escasos" en comparación con otros galardonados anteriores con el premio Nobel de la Paz, como Nelson Mandela.

01.39 min El presidente de EEUU, Barack Obama, ha afirmado que otros candidatos podrían estar "más cualificados" que él para recibir el premio Nobel de la Paz, que este jueves recogerá en una ceremonia en el Auditorio Municipal de Oslo.

El presidente estadounidense indicó que recibe el premio "con profunda gratitud y una gran humildad", al aludir a las críticas que consideran que el galardón, que le llega cuando apenas lleva once meses en la Casa Blanca, es prematuro.

"Le debo respeto a las personas que lo han recibido antes y por eso no puedo reprochar a los que creen que no lo merezco, pero soy el comandante jefe de un país que está en dos guerras y con ellas vamos a demostrar la paz", ha añadido.

"Soy el testimonio directo de Luther King, pero no me puedo guiar sólo por ejemplos", aseguró. En este sentido ha recalcado que su objetivo no es "ganar un concurso de popularidad" sino promover los intereses de su país.

El galardón, que le ha sido otorgado por "sus extraordinadios esfuerzos para reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos" y por su "trabajo por un mundo sin armas nucleares", incluye una medalla de 18 quilates, un diploma y un cheque de diez millones de coronas suecas (casi 960.000 euros) que Obama va a donar a labores caritativas.