El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que admite todas las críticas y las "exageraciones" sobre la gestión del secuestro del atunero "Alakrana" porque lo importante para él, ha dicho, es que todos los marineros pueden volver a casa a reunirse con sus familias.

En rueda de prensa en Bruselas tras concluir el Consejo Europeo extraordinario, que ha elegido a los nuevos cargos institucionales de la UE, Zapatero ha hecho referencia a las duras críticas del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, a la actuación del Ejecutivo y ha asegurado que el Gobierno se defenderá y explicará "todo lo que haga falta".

A su juicio, luego serán los ciudadanos quienes valoren "el sentido de la responsabilidad política" de cada uno.

"Lo que me importa es que los marineros vuelvan a casa"

"Todas las criticas las admito, las exageraciones que he escuchado, pero, ¿saben lo que de verdad me importa?, que los marineros vuelven a casa, todos a estar con sus familias, que era lo que se nos pedía al Gobierno con tanta insistencia; eso es lo que me importa" ha subrayado antes de precisar que hablaba tanto desde el punto de vista personal como institucional.

Cuando anunció la liberación de la tripulación, Zapatero tuvo palabras de elogio para la actitud de responsabilidad de Rajoy durante la última fase del secuestro, días en los que el PP guardó silencio.

A su juicio, no debe estar "muy agradecido" a sus palabras porque fue "muy elocuente" 24 horas después al criticar todos y cada uno de los pasos dados por el Ejecutivo para el rescate de la tripulación.