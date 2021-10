El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha respaldado las declaraciones de su número dos, Manuel Cobo, quien ha calificado de "vómito" lo que está haciendo el entorno de Esperanza Aguirre para evitar que Rodrigo Rato presida Caja Madrid.

Gallardón ha destacado en declaraciones a los periodistas que él "ha respaldado siempre lo que Manuel Cobo ha hecho" y que está vez "no va a ser ninguna excepción".

El PP de Madrid ha convocado de urgencia al Comité de Derechos y Garantías para "estudiar" el contenido de la entrevista de Cobo en El País y remitirá el asunto a la dirección nacional del partido que es quien tiene competencia para tomar medidas.

En declaraciones a la prensa tras un acto municipal, Ruiz-Gallardón ha pedido que la entrevista sea leída "en profundidad, porque está llena de contenido" y ha asegurado que no hay en ella "cosa distinta de lo que caracteriza a Manuel Cobo, que es la profunda lealtad a nuestro partido".

A su juicio, la entrevista denota "la realidad de una persona que conoce y ama mucho a nuestro partido" y un "espíritu absolutamente positivo de colaboración".

"He respaldado siempre lo que Manuel Cobo ha hecho y esta vez no va a ser una excepción", ha manifestado el alcalde, quien no ha aclarado si conocía previamente el contenido de la entrevista.