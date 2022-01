La presidenta de la Comunidad de Madrid,, ha asegurado que, en referencia a Rajoy y Camps, después de que haya obligado a los tres diputados imputados en Gürtel abandonar el grupo popular del parlamento regional.Esperanzaeste viernes de que cuando se conozca todo el sumario,en función de lo que aparezca, contra el senador y ex tesorero del PP,, y el diputado,Aguirre forzó este jueves la salida de López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor, aunque no ha conseguido que dejen sus escaños tras conocerse un tercio del sumario del caso Gürtel que investiga el TSJ de Madrid.La actuación de la presidenta del PP madrileña contrasta con la falta de medidas, al menos de momento, del presidente del partido a nivel nacional, Mariano Rajoy y del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.En una entrevista en Onda Cero,en todo momento que el Partido Popularde ninguna maneraEn cuanto a la situación de Valencia, la presidenta de la Comunidad de Madridy que los que estuvieron imputados han sido exonerados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.pero es verdad que políticamente hay muchas cosas que están puestas en cuestión", ha señalado Aguirre de López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor.En este sentido, ha reiterado: "Yo no pretendo ponerme de ejemplo para nadie". La presidenta ha dicho que ellaporque los madrileños no han votado "ese tipo de comportamientos" aunque presume que las cosas graves que se dicen de ellos "serán falsas".En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid, Aguirre ha manifestado que está "segura" de que se tomarán medias contra Luis Bárcenas y Jesús Merino, imputados por el Tribunal Supremo por el caso Gürtel, cuando se conozca todo el sumario.La presidente madrileña ha recordado, no obstante, que el sumario "no se ha levantado íntegro", por lo que no se sabe "lo que hay sobre Bárcenas y Merino". Aguirre ha afirmado que "escandalosamente, increíblemente y sorprendentemente" sigue sin conocerse completo.Aguirre ha asegurado que se siente "dolida" con el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo porque contrató empresas de la trama Gürtel a pesar de haber recibido órdenes de no hacerlo.La presidenta dice que está "dolida" con el diputado madrileño "no porque le dé credibilidad a lo que se le imputa", ya que ella siempre ha defendido la presunción de inocencia "en lo penal y en lo político" de los imputados relacionados con el partido, sino porque le dioSegún el sumario de la trama, Francisco Correa, señala en una conversación que López Viejo era "el muñidor de toda la operativa". "Cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto", afirma Correa, añadiendo que, como viceconsejero de Presidencia, el 'popular' decía: "Ahora es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros y facturáis 11.900, IVA incluido, a fulanito, a través de una empresa, otros 11.900 y pico...".