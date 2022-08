Washington duda aún de que Irán se tome en serio las conversaciones internacionales establecidas recientemente en Ginebra con el gobierno de Teherán por su programa nuclear, ha declarado este martes la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.



"Nos da tiempo para evaluar su respuesta y analizar si se lo toma en serio", ha dicho Clinton al referirse a la posición adoptada por Teherán en la reunión del grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) el pasado 1 de octubre con Irán.



La secretaria de Estado estadounidense ha hecho estas declaraciones en una entrevista conjunta con el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, para la cadena CNN en la Universidad George Washington.



"No se ha llegado al final" del diálogo, ha subrayado Clinton y ha agregado que "espero más" de Teherán, aunque consideró que "el balance del encuentro fue positivo".



Promete sanciones si Irán no cumple lo acordado



Clinton ha explicado que "queda mucho trabajo" por delante y, aunque en la reunión que se celebró en Ginebra se ha llegado en principio a un acuerdo centrado en tres puntos, ha dejado claro que EE.UU. exige más que palabras por parte de Teherán.



Las seis potencias arrancaron al régimen islámico la promesa de permitir la inspección de su recién revelada planta nuclear en Qom y fijaron una nueva ronda de diálogo. Además, una parte del uranio enriquecido de baja intensidad sea enviado a otro país para ser enriquecido y destinado a un reactor de investigación iraní, cuestión que se abordará el próximo día 18, ha anunciado Clinton.



La jefa de la diplomacia estadounidense también ha dejado claro que, si Teherán no se adhiere a lo acordado, EE.UU. recurrirá de nuevo a las sanciones contra el régimen islámico.



Gates, convencido de que pretende crear la bomba atómica



El secretario de Defensa por su parte se ha mostrado convencido de que Irán pretende desarrollar armas nucleares, aunque admitió que "es difícil decir si han comenzado" con ese programa.



No obstante, Gates opina que es posible convencer a Irán de las ventajas de abandonar sus aspiraciones nucleares y de que "no les interesa" obtener armas nucleares.