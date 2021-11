Irán ha adquirido lasegún un análisis confidencial realizado por la Agencia nuclear de la ONU, publicado este sábado en la edición digital del New York Times. El informe ha salido a la luz horas después de que el director Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed El-Baradei, emprendiera un viaje a Teherán para que las autoridades iraníes permitan que inspectores visiten la recién revelada planta de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad de Qom.El informe, titulado "Posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán", indica que la OIEA "calcula que Irán tiene suficiente información para ser", basado en uranio altamente enriquecido.Según el diario, el informe, que no estaba listo para su publicación como documento oficial, fue redactado a principios de este año por altos funcionarios europeos y se ha revisado en varias ocasiones.El documento de 67 páginas, según el Times , "describe un complejo programa dirigido por el Ministerio de Defensa de Irán" que comenzó en 2002 dirigido "a la elaboración de una carga nuclear para integrarla en elÉstos son los misiles de medio alcance con los que Irán puede llegar a alcanzar Oriente Medio y partes de Europa.En este sentido advierte de que "los iraníes han hecho unapara perfeccionar las armas nucleares, como la fabricación de detonadores de alta tensión y el diseño de ojivas nucleares", aunque no se especifica en qué grado de desarrollo.El periódico indica que durante las últimas semanas ha habidode este documento "quizá intencionadamente" para presionar a El-Baradei y lo publique oficialmente.El Baradei no viajaba a Irán desde enero de 2008, cuando acudió para intentar resolver las dudas sobre la verdadera naturaleza del programa atómico iraní, cuyo presidente Mahmud Ahmadineyad, asegura que sólo tiene fines pacíficos.El viaje del director general del OIEA se produce unos días después de las conversaciones del Grupo 5+1 en Ginebra, calificadas de "constructivas" por todas las partes, que se reunieron después de un parón de 14 meses en las negociaciones.Irán se comprometió a colaborar en ese primer encuentro conrespecto a la planta de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad de Qom, cuya existencia había mantenido oculta hasta el pasado 21 de septiembre.