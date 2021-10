de la Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)que construye Irán, según ha anunciado su director general, Mohamed El Baradei.Seis días antes, responsables de Estados Unidos, Rusia y Francia se reunirán con colegas iraníes en Viena para tratar la, ha añadido El Baradei durante una rueda de prensa en Teherán.Este acuerdo se da a conocer después de que saliera a la luz un informe de la OIEA, publicado por The New York Times este sábado, que revela que Irán ha adquirido la "información suficiente para poder diseñar y producir" una bomba atómica , que ha viajado este fin de semana a Irán para abordar el programa nuclear de la República islámica, ha afirmado que las relaciones de Irán con Occidente han pasado de la "conspiración" a la "cooperación" y queElha subrayado, en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido en Teherán, que las conversaciones con la agencia de Naciones UnidasMohamed El Baradie ha apoyado las tesis de Occidente al subrayar quebajo un monte cercano a la ciudad santa de Qom, a unos 150 kilómetros al suroeste de la capital."Es muy importante para nosotros enviar a los inspectores para que realicen una visita global a la planta nuclear en cuestión y podamos asegurarnos de sus objetivos son puramente pacíficos", para ello "hemos acordado (la fecha) del 25 de octubre", ha explicado El Baradei.La planta de Fordu salió a la luz pública el pasado 25 de septiembre envuelta en polémica , después de que el presidente estadounidense,y acusara a Irán de haber engañado al mundo al emprender su edificación meses atrás "de forma clandestina".El régimen iraní insiste, no obstante, en que no ha actuado en secreto ya que informó por carta al OIEA el 21 de septiembre, cuatro días antes de la intervención del mandatario estadounidense.El, se volvió a mostrar desafiante este sábado, pocas horas antes de la llegada de El Baradai, alcon su declaración y que Irán no ha ocultado nada.En este sentido, el régimen iraní reitera que según su interpretación del Tratado de No Proliferación Nuclear, no tenía obligación de informar hasta seis meses antes de que la planta sea alimentada con combustible atómico.El Baradei, que dejará la dirección del organismo en las próximas semanas, anunció que responsables de Estados Unidos, Rusia y Francia se reunirán con colegas iraníes en Viena para tratar la posibilidad de que Irán enriquezca uranio en el exterior.Este sábado, responsables iraníes negaron que su país haya llegado ya a un acuerdo con el 5+1 para que Teherán envíe parte de su uranio a un tercer país -podría ser Rusia- paraLa polémica sobre la planta se desató apenas una semana antes de que Irán y el denominado grupo 5+1 -integrado por los países miembro permanente del consejo de Seguridad más Alemania- reanudaran en Suiza su diálogo nuclear tras 14 meses de interrupción Durante la negociación, ambas partes acordaron volver a reunirse antes de final del presente mes, una vez realizada la inspección de la planta.Gran parte de, con Estados Unidos a la cabeza,cuyo objetivo sería la adquisición de armas atómicas, alegación que Teherán rechaza.