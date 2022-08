Yahoo! se lava la cara con 100 millones de dólares

Yahoo ha relanzado su portal con el apoyo de una campaña de 100 millones de dólares en publicidad (unos 67 millones de euros) en todo el mundo. La compañía espera que este lavado de cara, que se ha mostrado este miércoles en todo el mundo, le sirva para aumentar el tráfico y los ingresos.



La campaña lanzada por Yahoo tiene el lema "It's Y!ou" ("Eres tú" con la tradicional exclamación de la marca incorporada). La publicidad se podrá ver en televisión, vallas publicitarias y por supuesto, online.



Una de las principales novedades del rediseño es que deja entrar a sus competidores en el portal. Así servicios como Facebook o Hotmail se integran desde la página de inicio.



Esta característica permitirá a los usuarios mirar perfiles personales de Facebook o actualizaciones de mensajes de Twitter sin tener que salir de Yahoo. Con esta acción la compañía pretende hacer frente a Facebook, ya que es la única web de EE.UU. que supera a Yahoo como sitio donde el internauta pasa más tiempo online.



Así Yahoo quiere con esta campaña conectar con el internauta y desplazarse hacia el nicho que ahora ocupan las redes sociales convirtiendo al usuario en protagonista de su portal.



Las aplicaciones personalizables permiten tener dentro del portal Yahoo todos los sitios web favoritos. El objetivo principal del rediseño es convertir "la nueva página de inicio en un lugar donde tener de un sólo vistazo tu vida en internet", ha declarado a la BBC el vicepresidente de Yahoo para Europa, Rich Riley.



Muchos analistas se han mostrado excépticos ante este rediseño, argumentando que la mayoría de los internautas ya solo usa los buscadores, un campo donde Google de momento lleva la ventaja.



Sin embargo, según explica Riley, la mayoría de los usuarios de Yahoo siguen accediendo al portal a través de la portada principal, lo que convierte a la 'home' en el lugar más atractivo para vender publicidad.



Socios online



Otra de las novedades que ha incorporado el portal en la versión del Reino Unido es que recoge noticias de sitios externos como los diarios The Telegraph, The Guardian y el Daily Mail.



Según Riley, desde el lanzamiento de la versión beta en este país Yahoo se convirtió en la segunda mayor fuente de tráfico online derivado a la pagina web del Telegraph . Yahoo recibe una parte de los ingresos generados por derivar tráfico a sus web socias, algo totalmente contrario a la filosofía de Google, que precisamente se ha visto envuelto en la polémica con algunos medios por no compartir los ingresos publicitarios y por recoger sin permiso sus noticias en Google News.



Rediseño de las búsquedas



La página de resultados del motor de búsqueda de Yahoo, muestra no sólo la lista usual de resultados de búsqueda y enlaces patrocinados, sino también una barra de navegación izquierda que ayuda a los usuarios a acotar su búsqueda por ciertos términos.



En julio la compañía llegó a un acuerdo con Microsoft para que el buscador de Yahoo usara la tecnología de Bing. Yahoo a su vez se encargará de las ventas de las ventas de publicidad para anunciantes premium en ambos buscadores. Sin embargo, el acuerdo sigue pendiente de aprobación y no se espera que se complete antes de la primavera de 2010.



Si es aprobada por los reguladores antimonopolio, la sociedad con Microsoft podría reducir el gasto de Yahoo en búsquedas en más de 500 millones de dólares anuales.