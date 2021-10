María Valcarce, directora del SIMO: "No buscamos sorprender, sino ser útiles a las empresas"

P - ¿Cómo afronta el reto de iniciar esta nueva etapa del SIMO tras el parón de 2008?



R - Para mí es una gran responsabilidad, porque es una feria de una larga tradición y ahora tratamos de validar un nuevo modelo útil para las empresas. Ahora, que ya es una realidad y los objetivos se van cumpliendo, también supone una satisfacción enorme.



P - ¿Cuáles son esos objetivos planteados para esta edición?



R - Entre los objetivos cualitativos están establecer en la mente de los profesionales que el SIMO pasa a ser una cita profesional, para intercambiar conocimientos. Por otro lado, los objetivos cuantitativos eran alcanzar las 200 empresas participantes y hemos llegado a las 309. En cuanto a la asistencia nos hemos marcado como objetivo la cifra de 20.000 personas y ya se han preescrito 14.000 profesionales.



P - ¿Qué cree que es lo que más va a sorprender del SIMO Network?



R - La gente ya se espera este nuevo entorno profesional y buscamos más que sorprender ser útiles a las empresas participantes.



P- El carácter exclusívamente profesional, la ausencia de visitantes en masa y el hecho de que sólo se usen dos pabellones... ¿No cree que esta edición del SIMO puede dar una imagen un tanto desangelada respecto a otros años?



R - La impresión puede ser casi la contraria ya que hay menos superficie y puede trasladar una imagen de más animación. Es un buen cociente entre visitantes y superficie y creo que será similar al ámbito que he visto en otras ferias profesionales, donde hay mucho contacto entre las personas participantes.



P - ¿Y no temen que este año la feria tenga menos repercusión en los medios generalistas por su profesionalización?



R - Creo que se le dará la cobertura necesaria dado su carácter. No es lo mismo que cuando se trataba de una feria de gran público. Creo que esto no es bueno ni malo, es lo que le corresponde.



P - ¿Costó mucho convencer a las grandes empresas, Telefónica, Vodafone o Microsoft, que dieron plantón el año pasado al SIMO para que se involucraran este año?



R - Ellos precisaban un cambio de modelo y cuando se les explicó este cambio y vieron que se ajustaba a sus necesidades, nos dieron su aceptación y un compromiso fuerte, como partners. Este era el modelo de feria que neceistaba el sector.



P - Orange es una de las empresas que se cayó de la convocatoria del año pasado y que este año no estará presente, ¿cuál ha sido el motivo?



R - Hemos tenido conversaciones con ellos, incluso llegaron a tener un espacio reservado en SIMO 2009 durante un tiempo, pero al final decidieron no participar. Me imagino que en su política comercial han estimado oportuno esperar a otro año.



P - ¿Cuál es la receta que el SIMO ofrece a las empresas para afrontar la crisis?



R - Pensamos que en una coyuntura de crisis hay que acercar las herremientas tecnológicas a las empresas para optimizar sus procesos y tener más oportunidades para aguantar. Queremos preescribir tecnología al mundo empresarial, en momentos así es importante hacer uso de ella.



P - ¿Cree que el año que viene si finalmente se sale de la crisis SIMO tendrá que volver a renovarse? ¿Es posible que el ocio y la empresa caminen de nuevo juntas en la feria?



R - Este esquema recién estrenado es el adecuado y creo que será un acierto. Esto no significa que no podamos hacer ajustes con el tiempo. Ójala que la crisis el año que viene sea más lejana, pero no creo que eso cambie las bases del modelo de la feria.



En cuanto al ocio seguimos estudiando si tenemos que hacer lugar a una feria dedicada a los productos de consumo. Si vemos que es lo que el sector precisa, lo cambiaremos, aunque ahora mismo la fórmula profesional es con la que estamos ilusionados.