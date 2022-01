Las fuerzas de seguridad buscan la localización de un taller clandestino en el que que ETA fabrica las matrículas falsas que instala en sus coches-bomba, según ha informado TVE.Un taller quey del que han salido las matriculas de al menos cuatro vehículos utilizados en atentados de la banda terrorista que aún no han sido esclarecidos, entre ellos el que tuvo lugar en julio junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos y que causó 60 heridos leves después de que ETA hiciera explotar una furgoneta-bomba.TVE ha tenido acceso a parte de las imágenes del momento en el que los terroristas aparcaron el vehículo, que había sido robado en Francia tres meses antes.Los etarrascon el fin de no levantar sospechas. Para ello, la pintaron de blanco y le instalaron una baca y una escalera en el techo.Además, utilizaron una matrícula falsa similar a la de un vehículo idéntico propiedad de un vecino de la zona.En las imágenes se aprecia cómoen la trasera del cuartel burgalés.Tras permanecer un minuto en el interior, abandona el vehículo aunque la escasa calidad de las imágenes no permite la identificación del etarra.Varias horas después,La recuperación de la matrícula entre los restos del cuartel ha permitido a los investigadores establecer que fue realizada en el mismo taller que las encontradas en otros atentados con coche-bomba.