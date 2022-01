Un total de 377 personas han perdido la vida en las carreteras durante la operación verano de Tráfico, los meses de julio y agosto, lo que supone 70 fallecidos menos que el año pasado y descender a cifras que no se producían desde 1963.



Así lo ha explicado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una rueda de prensa para hacer balance de esta materia, que ha explicado que el 72% de los fallecidos se produjeron en carreteras secundarias.



Según los datos dados por Rubalcaba, en 2008 fueron 447 personas las víctimas mortales, lo que supone que en 2009 "ha muerto una persona menos al día".



El ministro ha resaltado el dato y lo ha comparado con años anteriores, con las 904 víctimas mortales del año 2000 y las 1.378 de 1989, "mil fallecidos menos que hace 20 años". Ha añadido que hay que remontarse al año 1963, con 398 fallecidos, para encontrar un verano con menos muertos que el de 2009.



También ha subrayado la tendencia de los últimos años, pues desde 2004 se han ido reduciendo los fallecidos en verano prácticamente de centenar en centenar, "una cadencia que marca bien el esfuerzo en seguridad vial".



No obstante, aunque Rubalcaba ha resaltado el "ahorro en dolor" y la mejora de la seguridad vial que supone la cifra, ha indicado que hay que seguir trabajando para reducir ese número de víctimas porque es una cifra "que una sociedad no puede consentir".



Frentes de lucha



Así, el ministro ha señalado que en estas muertes coinciden "tres preocupaciones": el hecho de que el 24% de los fallecidos no llevaba puesto el cinturón de seguridad, que el exceso de velocidad estaba implicado en uno de cada tres accidentes y que un 31% de los fallecidos superaba los 0,3 gramos de alcohol en sangre.



Rubalcaba ha adelantado que en los próximos meses se insistirá en atajar estas cuestiones implicadas en los accidentes mortales con campañas de información y controles específicos.



"Hay que incentivar los esfuerzos y trabajar en el tridente de los accidentes de tráfico (cinturón, velocidad y alcohol)", ha señalado.



Pese a todo, el titular de Interior ha querido resaltar que se han cumplido los objetivos europeos de reducir en un 50% las víctimas mortales en carretera en el periodo 2001-2010, al descender un 55,4%.



Menor mortalidad de los jóvenes



Asimismo, Rubalcaba ha destacado que el grupo de jóvenes de entre 15 y 24 años es en el que más ha descendido el número de fallecidos durante el verano, al pasar de 1.823 muertos en el verano de 2003 a 54 en este verano, con una disminución del 70%.



También se ha mostrado satisfecho con la reducción de los motoristas fallecidos por no usar casco, que ha pasado de un 5,6% en 2008 al 3,3%.



Además, durante este verano se han producido 1,8 millones de desplazamientos más que en 2008, 85.877.000 en total, un 2,2% más.