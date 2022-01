El Congreso de los Diputados ha aceptado este martesdel Tribunal Supremo contra el diputado del PP Jesús. Si finalmente se aprueba, el parlamentario se quedará sin su impunidad para que el juez pueda proceder contra él.Tras la decisión de la mesa de la Cámara Baja, reunida este martes,para iniciar los trabajos encaminados a decidir si concede o no la solicitud.Este órgano tiene 30 días para analizar la documentación pertinente y escuchar al propio interesado, que puede hacerlo por escrito, antes de que el pleno del Congreso vote sobre su decisión.El Supremo acordó elevar el suplicatorio a finales de julio para pedir permiso para poder seguir investigando a Merino por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal. El Alto Tribunal también pidió el suplicatorio del senador Luis Bárcenas, ex tesorero del PP nacional, a la Cámara Alta.Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que todos los miembros de la Mesa han aceptado tramitar el suplicatorio contra Merino, paso imprescindible para que la Comisión del Estatuto del Diputado comience los trabajos sobre la concesión del mismo, queEl Congreso y el Senado tiene de plazo hasta el finales de noviembre para resolver los suplicatorios Una vez calificado el escrito, el presidente del Congreso, José Bono, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara, dispone de cinco días para enviarlo a la Comisión del Estatuto del Diputado.Este órgano es el responsable de, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días, antes de que la concesión del suplicatorio sea votada por el pleno de la Cámara.Junto al suplicatorio de Merino, el Supremo también elevó un escrito al Senado para poder seguir investigando y proceder contra el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis Bárcenas.El proceso desde que se presenta un suplicatorio es similar en el Congreso y el Senado y en ambos casos se entiende que es denegado si la Cámara correspondiente no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados dentro del período ordinario de sesiones desde el día siguiente de recibir el escrito judicial.La Constitución establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad por la que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.Sólo pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe solicitar un suplicatorio a tal fin.Desde el comienzo de la democracia el Tribunal Supremo ha presentado 85 suplicatorios para proceder contra parlamentarios, incluyendo los dos presentados este miércoles contra los senadores Luis Bárcenas y Jesús Merino. De éstos,, casi el 58% de los planteados.En las dos últimas legislaturas no se ha tramitado ningún suplicatorio en el Congreso de los diputados. Entre los concedidospor el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.