Al día siguiente del atentado suicida cometido ante el cuartel general de la OTAN en Kabul , el Gobierno afgano ha intentadopara que la participación en las elecciones presidenciales del próximo jueves no se resienta ante la esperadaEl ministro afgano de Defensa, Abdul Rahim Wardak, su colega de Interior, Mohammad Hanif Atmar, y el jefe de los servicios secretos afganos, Amrullah Saleh, han comparecido en una rueda de prensa para calmar los ánimos y anunciar queWarzak ha explicado que se establecerá una triple red de seguridad, compuesta por la Policía, el Ejército afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) de la OTAN para el día de las elecciones. Las tropas afganas, en cualquier caso,, que han llamado a la población a boicotear el proceso."Decir que habrá completa paz sería difícil, pero debemos estar preparados para cada eventualidad", ha admitido el ministro de Defensa, prometiendo "trabajar duro" para asegurar el proceso.La comisión electoral ha dispuesto, pero existe el temor de que los insurgentes, presentes sobre todo en el sur y el este del país, perpetren ataques y atentados para impedir la celebración de las elecciones.De hecho, los talibanes, que han recrudecido sus ataques a medida que se acercan los comicios , han amenazado este domingo por primera vez con: "Utilizaremos nuevas tácticas centradas en las oficinas de votación", rezan los pasquines distribuidos por los insurgentes, "cualquiera que sea herido dentro o en los alrededores de los centros de votación será el único responsable, ya que habrá sido avisado con antelación".Desde el Gobierno, el titular de Interior ha revelado que las fuerzas de seguridad han desbaratadoy ha garantizado la implicación de la Policía en los comicios hasta donde lleguen sus capacidades."Desplegaremos todos nuestros recursos para proteger a nuestra gente. Pero sabemos con seguridad que los enemigos de Afganistán harán lo mismo para herirlos", ha comentado. En ese sentido, Atmar ha reconocido que"Sabemos -añadió Atmar- de que los talibanes recurrirán a la intimidación masiva, atentados terroristas, bombas suicidas y atacar los convoyes y las personas con material electoral".Frente a las previstas acciones insurgentes, el jefe de los servicios afganos de inteligencia (Directorio Nacional de Seguridad) ha señalado que su organización está"Estamos acudiendo a los líderes de las tribus para que nos ayuden a movilizar a la gente. La prueba está en que ayer, en Helmand un candidato logró reunir una multitud en un acto sólo 24 horas después de un atentado suicida", ha destacado Amrullah Saleh, en referencia a un mítin del actual presidente, Hamid Karzai. "No se trata necesariamente de que apoyen a un candidato en particular, sino de que aumente la participación", ha subrayado.Según las encuestas, el actual jefe del Estado cuenta con una, aunque con un porcentaje que no llega al 50% necesario para ser declarado presidente en la primera vuelta.