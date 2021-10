Los estadounidenses detenidos en Irán son interrogados, mientras Teherán les considera militares

Las autoridades iranís aseguran que no saben si son turistas o no

Los tres ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos por las fuerzas iraníes el pasado fin de semana han sido interrogado, según informan los medios iraníes, que sostienen que Teherán les acusa de haberse "infiltrado" desde Irak bajo su condición de "militares", aunque desde Washington se defiende que se trata de turistas.



Todo comenzó el pasado viernes cuando las autoridades iraníes arrestaron a tres personas de nacionalidad estadounidense cerca de la frontera del Kurdistán iraquí por "entrada ilegal" en el país.



Shane Bower, Sara Short y Joshua Steel fueron arrestados después de visitar la región montañosa de Ahmed Awaa, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Sulaymaniyah.



Iraj Hassanzadeh, oficial de seguridad local de la provincia del Kurdistán iraní, ha declarado a la televisión estatal Al-Alam que "sin duda, son americanos". y que "fueron detenidos hace cuatro días... Sin embargo, no sabemos si son turistas o no. Les estamos interrogando".

Parece ser que la teoría iraní de que pudiera tratarse de un caso de espionaje es la que más se está difundiendo en la República Islámica.



Por su parte, Robert Wood, portavoz del departamento de estado estadounidense, afirma que está en contacto con su aliado suizo para confirmar estas detenciones, y llegado el caso, conseguir un acceso consular.



E.E.U.U. no tiene embajada en Irán



Suiza, que representa los intereses de Estados Unidos en Irán desde hace 30 años, intenta saber lo que ha ocurrido y está moviendo su diplomacia con el ministro de asuntos exteriores iraní a través de la embajada suiza en Teherán.



Cuesta creer que personas con mochilas de "alrededor de 20 años" -según France Presse- sean espías, por lo que podría tratarse de una maniobra política de Teherán para presionar al resto de países después de haber sido duramente criticado por las condiciones en las que se han desarrollado los últimos comicios del 12 de Junio y las sospechas de fraude que lo acompañaron.



Este último episodio no hace más que empeorar las ya de por si malas relaciones entre Teherán y Washington, que se encuentran en continua degradación a pesar de la llegada de Obama a la Casa Blanca como consecuencia del programa nuclear iraní