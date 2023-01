La gripe A ha causado la. El miedo al contagio del virus N1H1 hace que los tradicionales ritos religiosos como darse la mano para desearse la paz se vean modificados en templos anglicanos y católicos.Algunas iglesias protestantes han vuelto a una práctica de hace 450 años, cuando laPara no beber directamente del cáliz, los feligreses mojan un trocito de pan en el vino del cáliz..Según el diario Financial Times , esta práctica está autorizada por la denominada, de 1547, introducida a raíz de la epidemia de peste.En lase recomienda a los parroquianos darse un abrazo en lugar de la mano como señal de paz . En otras diócesis señalan queAlgunos sacerdotes católicos depositan la hostia en la mano del creyente en lugar de llevarla directamente a la lengua.El obispo católico de Plymouth,, ha recomendado a los sacerdotes de su parroquia suspender el uso del cáliz y entregar la sagrada forma en mano. El consejo se ha hecho público a partir de que la gripe porcina fue designada como pandemia.Michael Faym portavoz de la diócesis, afirma que "Algunas personas piensan que al recibir el hecho de Cristo, éste va a protegerlas, pero no es una poción mágica. Hay que ser prudentes".Una asociación que aconseja a los musulmanes en asuntos relacionados con la salud recomienda a los, sobre todo si son personas ancianas o con achaques, también a las mujeres embarazadas o a los niños pequeños.