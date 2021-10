El número de fallecidos por gripe A en Españacon las dos nuevas muertes producidas este jueves en Mallorca y Madrid. Una mujer nigeriana de 33 años ha fallecido esta mañana en el Hospital San Llàtzer de Palma de Mallorca y un hombre de 71 años ha muerto esta tarde en el Hospital de La Paz de Madrid.La mujer residía en Madrid pero se encontraba en casa de una amiga en Mallorca. Según la información facilitada por la Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares la mujer ha fallecido como consecuencia de, después de llevar cuatro días ingresada en el hospital.El conseller de Salud y Consumo, Vicens Thomás, ha indicado que la mujer acudió el pasado viernes, 10 de julio, al centro de atención primaria de Escola Graduada, con, por los cuales, "tal como marca el protocolo, se le recetó paracetamol y se le recomendó que volviera acudir a un centro médico si empeoraba su estado de salud, tras diagnosticarle un cuadro gripal vírico".De este modo, la mujer acudió el pasado 12 de julio al mediodía al Servicio de Urgencias del Hospital Son Lltzer al presentar dificultades respiratorias y fue ingresada en la unidad de semi críticos con un. "Tras aplicarle todos los protocolos y tratamientos farmacológicos adecuados, se vio que no evolucionaba de forma correcta, por lo que fue ingresada el día 14 en la UCI con una insuficiencia respiratoria".Sin embargo, Thoms ha apuntado que la paciente no respondió a ningún tratamiento "intensivo" al que fue sometido y falleció esta mañana, como consecuencia "con toda probabilidad" del virus de la gripe A, si bien insistió en que debe ser confirmado por los laboratorios de Majadahonda.Además, esta tarde, Sanidad ha informado de la muerte de un hombre de 71 años en el Hospital Universitario La Paz de Madrid como consecuencia de unay complicaciones derivadas de la gripe A/H1N1, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad y Política Social.Este hombre, con antecedentes de EPOC (Enfermedad Obstructiva Crónica), ingresó en el Hospital de Cantoblanco el 17 de junio por reagudización de su enfermedad y fue trasladado a la UCI del Hospital Universitario La Paz con un cuadro de insuficiencia respiratoria grave que evolucionó hacia una disfunción multiorgánica.Asimismo, Sanidad ha recordado que, generalmente, el virus provoca una gripe leve que responde bien a los tratamientos convencionales "en casi todos los casos". De los, ha habido 17 muertes, con lo que, por el momento, la mortalidad es inferior a la registrada para la gripe estacional, ha precisado Sanidad.El Ministerio de Sanidad, que informa de 1.222 casos confirmados en España, también ha recordado que la Organización Mundial de la Salud declaró la fase 6 de una pandemia, lo que supone "diseminación, pero no mayor gravedad", por lo que no se recomienda restringir la movilidad de los ciudadanos.El Sistema Nacional de Salud tiene los sistemas de vigilancia epidemiológica y los dispositivos de atención sanitaria "completamente activados" para asegurar una correcta detección precoz y una adecuada y eficaz atención sanitaria, han afirmado las mismas fuentes.El Ministerio de Sanidad informa a los ciudadanos a través de su página web ( www.msps.es ) y del teléfono de Atención al Ciudadano: 901 400 100.Estos nuevos fallecimientos se suman a los dos ya producidos en nuestro país. La primera fue Dalilah, una joven marroquí que murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid el pasado 30 de junio al complicarse la gripe con una neumonía.La segunda muerte se produjo en Canarias el 9 de julio. Un hombre de 41 años con problemas de salud crónicos falleció en el Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria