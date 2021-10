El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha negado que quisiera reelegirse con la reforma a la Constitución que promovía y acusó a los poderosos grupos económicos de su país de estar detrás del golpe de Estado que lo sacó del poder el pasado 28 de junio En una entrevista realizada el pasado jueves y publicada este sábado por el diario costarricense La Nación , Zelaya asegura que es "falso" lo que han dicho sus opositores de que pretendía continuar como presidente mediante la reforma constitucional."Eso es falso. En Honduras no hay reelección yasegurando que planteó "la necesidad de una cuarta urna para que el pueblo opine sobre desarrollo, impuestos, presupuestos y tratados internacionales".El 28 de junio Zelaya tenía previsto realizar una consulta popular, declarada ilegal por varias instituciones del Estado, en la que preguntaría a los ciudadanos si querían que se instalara una cuarta urna en las elecciones de noviembre próximo.En dicha urnapara reformar la constitución.Zelaya, quien el día de la consulta fue expulsado del país por el ejército hacia Costa Rica, ha declarado que siguió adelante con la consulta porque "un ser humano que no lucha por sus principios no vale nada".El mandatario depuesto concedió la entrevista al diario costarricense minutos antes de abandonar el país, tras su reunión del jueves con el presidente costarricense, Óscar Arias, en el marco de la primera jornada de un diálogo que busca solucionar la crisis en Honduras y que concluyó el viernes sin un acuerdo , pero con la voluntad de continuar conversando.En la entrevista reitera quey acusa a los "grupos económicos que se oponen a reformas sociales en Honduras" de gestar el golpe y utilizar al ejército para ello."La clase gobernante que no pasa de 10 familias y dominan la energía, las telecomunicaciones y los bancos, son los ejecutores del golpe, los que pagaron", expresa.Por otro lado, Zelayapero dice que es su amigo y respeta su liderazgo.Según ha manifestado al diario costarricense, quien sí tiene injerencia en Honduras es Estados Unidos, pero no aclara de qué forma.De acuerdo con La Nación, Zelaya viaja en un avión facilitado por Venezuela, acompañado por el vicecanciller de ese país, Francisco Arias Cárdenas.Acerca del diálogo y la mediación de Óscar Arias, el presidente depuesto se muestra "positivo" porque "queda abierta una ventana" para encontrar una solución y confirmó que nunca planeó reunirse en Costa Rica con Roberto Micheletti, quien ejerce la presidencia hondureña tras haber sido nombrado por el Congreso.Uno de los principales objetivos de Arias en la primera jornada de diálogo era sentar en la misma mesa a Zelaya y Micheletti, lo cual no consiguió, aunque ambas figuras se reunieron con él por separado y nombraron comisiones para el diálogo