Obama endurece su discurso contra Corea del Norte

Obama ha puesto voz a la posición de EEUU contra el programa nuclear de Corea del Norte. "Buscamos la desnuclearización de la península coreana y por tanto, no aceptaremos a Corea del Norte como potencia nuclear", ha enfatizado.



Es más, advierte al régimen de Pyonyang que el único camino para la paz, prosperidad y seguridad pasa por desmantelar su programa nuclear de forma total, irrevocable y verificable.



Frente a las advertencias, Obama ha querido subrayar el apoyo a su aliado surcoreano y ha elevado al máximo la escenografía del encuentro con el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak.



Ambos han comparecido juntos ante la prensa, frente a sendos atriles, y han contestado las preguntas en los jardines de la Casa Blanca. Una puesta en escena inédita hasta ahora.



Mano dura



El presidente de EEUU ha querido dejar claro que no volverá a premiar el comportamiento belicoso del régimen de Pyongyang, como ha sucedido hasta ahora. En cambio, se aplicarán "vigorosamente" las sanciones acordadas por Naciones Unidas en su resolución 1874.



Obama no ha querido desvelar cómo se pondrá en práctica el embargo a los fletes de armas y sólo ha señalado que discutirán los detalles con los actores relevantes en la zona, entre ellos, China, Japón y Rusia.



El presidente surcoreano ha descartado que Corea del Norte replique con un ataque contra su país, a pesar de que Pyongyang ha señalado que considera las sanciones como un acto de guerra. Myung-bak confía plenamente en el apoyo de Estados Unidos y cree que Corea del Norte se lo pensará dos veces antes de atacar a su vecino. También ha pedido la liberación de las dos periodistas detenidas por Pyongyang.