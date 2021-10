Las autoridades mexicanas han detenido a diez alcaldes del estado de Michoacán, en la primera operación antidroga en el país dirigida al mismo tiempo contra varias autoridades electas. También han arrestado a un juez y 17 funcionarios.Todos ellos, según la Fiscalía, formaban presuntamente parte de las redes de protección del cártel de, que fue objeto de un espectacular golpe hace unas semanas y de otra operación este mismo martes, en la que han sido liberado dos rehenes."Esto es muy importante. En los últimos años", ha dicho a Efe Jorge Chabat, el experto en seguridad pública del Centro de Investigación y Docencia Económica.Michoacán es estratégico para los cárteles en el corredor del Pacífico mexicano hacia la frontera con Estados Unidos y es uno de los principales productores de marihuana, amapola y drogas sintéticas.Los cargos arrestados estaban al frente de las alcaldías de--, Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Coahuayana, Zitácuaro, Aquila, Buenavista, Ciudad Hidalgo y Tumbiscatío.Los alcaldes pertenecen a los tres principales partidos mexicanos. No obstante, el portavoz de la Fiscalía, Ricardo Nájera, ha explicado que la investigación se ha centrado en las conductas personales y no institucionales, por lo que es difícil calificar hablar de un caso de "narcopolítica".El gobernador del estado, Leonel Godoy, del opositor Partido de la Revolución Democrática, se ha mostrado sorprendido por la operación, que ha llevado a cabo el Ejército y de la que no ha sido avisado. Nájera ha precisado que la operación ha cumplido con todos los requisitos legales.En la redada han caído además 17 funcionarios y ex funcionarios con distintas responsabilidades, entre ellos el juez Jaime Liera, el director del Instituto Estatal de Formación Policial y otros altos cargos y policías.En Michoacán operan, brazo armado del cártel del Golfo, y, un grupo que además de traficar con drogas se dedica al secuestro. Según Chabat, estas dos organizaciones criminales "se están, donde nació el presidente Felipe Calderón y donde, desde el 2007, hay una importante presencia militar en un intento de contener a los narcotraficantes.En la historia reciente de México el caso más prominente de nexos con el narcotráfico de una autoridad elegida en las urnas es el del ex gobernador de Quintana Roo(1993-1999), quien tras huir del país antes de abandonar el cargo fue acusado de colaborar con el cártel del Golfo. En el 2001 fue capturado y sentenciado a seis años de prisión, aunque sigue en la cárcel porque pende contra él una petición de extradición a Estados Unidos.Sí han sido numerosos los casos de cargos no electos detenidos por narcotráfico, entre ellos varios responsables antidroga.