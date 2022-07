El PP ha acusado a la ministra de Defensa, Carme Chacón, de haber realizado unas declaraciones "indignas, abyectas y viles" sobre la sentencia del Yak-42 y ésta ha replicado que "toda la ciudadanía sabe" que el PP debería decirle lo mismo al ex ministro Federico Trillo.



Las declaraciones que han provocado esta acusación de la diputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, son las que hizo el martes Chacón, en las que aseguró que "los verdaderos responsables" del caso Yak-42 "están ahí sentados", en referencia a Trillo, que ocupa un escaño en el Congreso pero que esta mañana estaba ausente del hemiciclo.



"Nuestro respeto y nuestro dolor para todos, pero nuestro rechazo total a las declaraciones de una ministra de Defensa. Santo Dios, santo Dios. Indignas, abyectas y viles", ha manifestado Rodríguez Salmones.



La titular de Defensa ha respondido con alusiones a Trillo: "Toda la ciudadanía sabe que lo que me acaba de decir a mí se lo debería decir a un ex ministro, compañero suyo", ha contestado entre los aplausos de los diputados socialistas.



La diputada del PP ha recordado a continuación a Chacón que "es usted la ministra" y le ha exigido "respeto, dolor, y punto".



El cruce de acusaciones ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, durante una pregunta de la diputada del PP sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas.



Réplica socialista



El diputado socialista Jesús Cuadrado, que formulaba la siguiente cuestión, ha iniciado también su intervención respondiendo al PP al afirmar que "lo indigno y lo abyecto es esconderse detrás de militares uniformados para esconder la responsabilidad que en su día tenían los responsables políticos de Defensa".



Tras afirmar que "es buen día para hablar de presupuestos", Cuadrado se ha preguntado: "¿de qué etapa, de la de Trillo, en la que no había dinero para el transporte militar en buenas condiciones?".



Ha insistido en que lo "indigno y abyecto" es que hoy mismo, el PP siga hablando de "errores en la identificación" de las víctimas del siniestro aéreo porque indica "un gran desprecio al dolor de sus familias y al de los compañeros de aquellos 62 héroes que murieron en una misión".



Tras formular su pregunta sobre el protagonismo de la Armada en la lucha contra la piratería en el Índico, Cuadrado ha recalado que los militares españoles actúan allí "con honor" porque "hay que actuar con honor y no como Aznar, Rajoy, Mayor Oreja y el mismísimo señor Trillo: sin honor y punto".



Chacón ha agradecido este apoyo del diputado socialista en su respuesta: "Sé que parece un tópico pero me sale del corazón. ¡Cómo me ha alegrado escucharle en toda su pregunta!".