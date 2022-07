Interior responde a Pumpido que la Policía remitió sus pesquisas sobre D3M "a través" de la Audiencia

La Dirección General de Policía y Guardia Civil ha respondido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido , que hizo llegar su investigación sobre los procesos de ilegalización de listas de D3M y Askatasuna para las pasadas elecciones vascas a la Fiscalía del Supremoel flujo de las investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía.Además, Interior recuerda quepresentada contra las listas de las dos candidaturas vinculadas a ETA.Conde-Pumpido aseguró que ha pedido a Guardia Civil y no a Policía la información sobre posibles listas de Batasuna para los próximos comicios europeos."Hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor", se ha quejado.Por su parte, el grupo popular en el Congreso ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que aclare las palabras del fiscal.Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP, considera que las acusaciones vertidas por Conde-Pumpido contra la Policía Nacional son deque exigen una inmediata explicación por parte del ministro.La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha añadido que la petición de comparecencia de Rubalcaba por esta cuestión persigue una aclaración de, y por tanto, "qué es lo que pasa cuando ni siquiera se ponen de acuerdo para atajar la principal lacra del país, el terrorismo".Por su parte, el portavoz de Interior del PP en el Senado, Luis Peral,por las graves acusaciones contra la Policía.En declaraciones en los pasillos de la Cámara Alta, donde comparecía Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, Peral ha afirmado que Conde-Pumpido no es la persona adecuada para dar "lecciones a nadie" de cómo luchar contra ETA y "sus lacayos".