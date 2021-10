El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha asegurado que no retirará la estatua de Franco de la ciudad, la, a no ser que el Ministerio de Defensa le busque otra ubicación en algún acuartelamiento o en el Museo Militar.A preguntas de los periodistas, Imbroda ha manifestado que la estatua se retirará para "llevarla a algún sitio concreto", por lo que se va a tramitar "por escrito" al Ministerio de Defensa la solicitud de que sea trasladada a alguna dependencia del Ejército."Si no, si resulta que esto no está cuajando, se quedará ahí", ha afirmado la primera autoridad melillense.Imbroda ha querido dejar claro que el monumento, que se encuentra situado en Melilla a la entrada del puerto de la ciudad, a los pies de las murallas antiguas,, sino al comandante de La Legión que en 1921 salvó a la ciudad del sitio en el que se encontraba."Estamos hablando del año 1921, de un militar y del Ministerio de Defensa", ha dicho el presidente, quien ha considerado que la estatua tiene poco sentido que se lleve a un museo civil o arqueológico, de ahí que se pida una ubicación a Defensa.En el caso de que no se encuentre otro emplazamiento, el mandatario autonómico ha aseverado que seguirá en el mismo lugar en el que se encuentra y en el que está como comandante de una unidad militar, no como Generalísimo.Según Imbroda, la llegada de La Legión hace más de 80 años al mando de Franco hizo posible que Melilla siguiera siendo española, por lo que ha señalado que esa figura no sólo le representa a él, sino a todos los que vinieron en aquellos momentos."Si el Ministerio de Defensa nos dice que no se lo lleva a sus instalaciones militares, que a lo mejor nos dice que sí, nosotros en un museo no lo vamos a poner, por lo que se quedará allí", ha insistido.En opinión del presidente de Melilla, el hecho de dejar la figura de Francoy ha señalado que, en ese caso, que sea el Gobierno de la Nación el que diga qué es lo que hay que hacer.No obstante, ha deseado que se busque un lugar a la figura del comandante Franco y ha aclarado que nmientras gobernó en Melilla.El Gobierno melillense se comprometió públicamente en septiembre, durante el transcurso de una sesión plenaria, a retirar la estatua con el comienzo de las obras de la muralla a cuyos pies se ubica. Dichas obras ya han comenzado, por lo que, según Imbroda, "se apartará" para poder ejecutarlas y a la espera de que Defensa conteste sobre su futuro.Tras la retirada el pasado mes de diciembre de la estatua ecuestre de Santander , Melilla se quedó como único lugar de España con un monumento de Franco en la vía pública.A la escultura le acompañan tres placas, una con un escudo franquista, otra con un escudo de la ciudad y otra con la inscripción "Al Comandante de la Legión D. Francisco Franco Bahamonde 1921-1977".