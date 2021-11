Corea del Norte acusará de entrada ilegal y actos hostiles a dos periodistas estadounidenses detenidas este mes en la frontera con China,de noticias del régimen, KCNA.El gobierno de Pyonyang dice que ha comprobado estos cargos a través de pruebas y declaraciones realizadas por las propias periodistas, que fueron detenidas en la frontera norcoreana con China el pasado 17 de marzo mientras grababan unas imágenes.Aunque KCNA no ha especificado los actos hostiles de los que se las acusa, puede tratarse de espionaje, un delito. Las dos informadoras estadounidenses, Laura Ling (de origen chino) y Euna Lee (de origen coreano) trabajaban para el portal de noticias en internet Current TV (con sede en California), que lanzó el ex vicepresidente de Estados UnidosCuando Corea del Norte informó de su detención, cuatro días después de que se produjera el incidente, dijo que "entraron ilegalmente" en su paísTras conocer la noticia de que Corea del Norte ultima el juicio a las periodistas, un portavoz de la Casa Blanca se ha limitado a decir que Estados Unidos "seguirá trabajando esta cuetión por la vía diplomática". Además, el Departamento de Estado ha informado de que un enviado suecopor encargo de Washington, que no tiene representación diplomática en Corea del Norte.Los hechos tienen lugar en medio de crecientes tensiones en la península coreana después de que el régimen comunista anunciara el. Las potencias occidentes consideran ese lanzamiento como una amenaza porque esa misma tecnología puede ser empleada para lanzar un misil de largo alcance, en tanto que las negociaciones con la comunidad internacional para desmantelar su programa nuclear están suspendidas desde hace meses.