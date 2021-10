Elcomo testigos delque intervinieron en la identificación de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak 42 en mayo de 2003. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, ha solicitado además la comparecencia del fiscal de Trebisonda (Turquía) y del director del Instituto Forense turco.El fiscal cree que es necesario para aclarar las "contradicciones" entre la instrucción y los primeros testimonios del juicio sobre las identificaciones erróneas de 30 de los cadáveres por las que están imputados tres militares españoles, el general Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez, y el capitán médico Miguel Sáez.Burgos ha solicitado que testifique el, no sólo por haber sido nombrado "coordinador" de todo lo referente al accidente del Ministerio de Defensa, sino por haber sido el responsable de reunirse con las familias y haber sido citado por los testigos que han pasado por la Audiencia.En concreto, el primer presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak 42, Carlos Ripollés, calificó de "humillantes" las entrevistas que mantuvieron con Jiménez Ugarte. Ripollés aseguró que éste "se volvía loco con amenazas" y gritaba a los familiares como "un energúmeno", informa Europa Press. Ripollés acusó a Defensa de querer enterrar a sus seres queridos como "perros" Elde la Audiencia Nacional, Fernando Burgos,que trabajaron junto a los españoles en la identificación de los 62 militares. Se trata de Bületn Sam, Ömer Müslümanoglu, Hüseyin Afsin y Fatih Akyüz.Burgos ha pedido al tribunal que les llame a declararen la que se determinó que los turcos "lo hicieron todo y no dejaron hacer" a los médicos españoles que viajaron a Turquía para las identificacionesque han pasado por la Audiencia Nacional y han dicho que los turcos "se inhibieron" de las tareas de identificación.Quiere que testifiquen porque "eran patólogos e intervinieron en aquellos actos, pero no sólo por lo que son, sino por lo que hicieron y no sólo por lo que hicieron, sino por lo que se dice que hicieron y no hicieron", ha afirmado Fernando Burgos.El fiscal cree que las declaraciones del equipo médico turco son "transcendentes" parade lo ocurrido aquellos días.Fernando Burgos ha pedido también la, "porque era la máxima autoridad en aquella morgue y estuvo dando órdenes a unos y a otros". El teniente fiscal ha subrayado que fue esta autoridad turca la que "dio las indicaciones a Beltrán y Navarro" sobre "cómo y cuándo" se iban a entregar los cadáveres.Además, Burgos ha solicitado la declaración de un sexto turco, la del, para que explique lo que habló con Navarro y Jiménez Ugarte en relación con las identificaciones.El presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, no se pronunciará sobre si admite estas nuevas declaraciones hasta que se practiquen toda las pruebas testificales.La portavoz de la asociación de familiares, Granada Ripollés, ha solicitado al tribunal que acepte el testimonio de Jiménez Ugarte para que "declare la verdad ante la opinion pública", informa Europa Press.Ripollés ha explicado a las puertas del tribunal que, a quien Trillo encargó la misión de coordinar el contacto con las familias de los militares fallecidos,de que "habían hecho todo bien" y de que lasGómez Bermúdez ya admitió el jueves la declaración de un, después de que el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán, asegurara que éste la había comentado que propuso a Defensa un día después del accidente entregar solo los cuerpos identificados Sin embargo, otro de los testigos, el jefe de Gabinete de Trillo, Bretón Romero, que estuvo también en esa reunión aseguró que el "no oyó decir eso" a Alejandre.En la sesión de la vista oral de este viernes,, que dos días después del accidente encargó a Ramírez y Sáez que volvieran a la base militar de Torrejón de Arcdoz (Madrid) para elaborar las necropsias. Éstas fueron los únicos documentos que recibieron las familias cuando Defensa les entregó los cuerpos, informa Europa Press.A preguntas de Burgos, Coca ha reconocido que estos, algo que consideró "una práctica habitual" en autopsias y biopsias, y que para adoptar esa decisión consultó con el general Navarro., dijo antes de añadir que la finalidad de las necropsias era poner por escrito el resultado de los análisis "cuanto antes".También ha declarado el, perteneciente al Cuerpo de Sanidad Militar y que actuó como oficial de enlace para los trámites administrativos que se llevaron a cabo con las familias. Durante su interrogatorio, solicitado por una acusación particular,que existía entre las familias.