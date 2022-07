Francisco Cardona y Amparo Gil, padres del sargento Francisco Cardona Gil, fallecido a los 28 años en el accidente del Yak-42, han asegurado este viernes en Los Desayunos de TVE que el siniestro, en el que murieron 62 militares españoles, "pudo evitarse".Los padres del sargento Cardona han señalado en el espacio que presenta y dirige Pepa Buenoque luego "han querido ocultar".Así, Francisco Cardona ha manifestado que Defensa era consciente de haber contratado a "una compañía que está en la lista negra, que no puede volar a ningún país europeo y que cuenta sólo con tres aviones que son de alquiler, ni siquiera son de su propiedad".Cardona tambiénasegurando que "un militar no se marcha a Turquía a repatriar 62 cadáveres si no lo ordena alguien que está por encima de él, y el único que está por encima de él es el ministro de Defensa".La madre del sargento fallecido en el siniestro, que este jueves declaró en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por los errores en la identificación de los cuerpos, se ha preguntado por qué el Partido Popular mantiene como responsable de Justicia "a una persona que está en duda si fue responsable o no", reifiréndose a Trillo.También ha señalado que "a los militares hay que cuidarlos y ellos han abandonado a sus militares".Los padres del sargento Cardona han relatado cómo se enteraron del accidente por la televisión y quede la base militar de Zaragoza.También han asegurado que no recibieron ninguna información sobre las circunstancias del accicente y que inclusode que no hiciéramos comentarios a la prensa porque algún día nos arrepentiríamos de lo que estábamos haciendo".En la Audiencia Nacional continúa este viernes el jucio por las identificaciones erróneas en este accidente aéreo, en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.