El presidente delForo Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco ha dicho que la reforma de la ley del aborto que estudia el Gobierno "declarará durante determinadas semanas que la vida humana no tiene ningún valor", además de "dejar abandonadas a las mujeres en una especie de violencia estructural contra ellas que crea la ley".



Sobre la manifestación convocada para el domingo por el derecho a vivir y contra el aborto, ha dicho que "todo lo que se haga por defender la vida cuenta con su aplauso", aunque ha confirmado que no se ha adherido a la convocatoria porque "no tiene que estar en todo".