La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha exigido al líder del PP, Mariano Rajoy, que no tarde "ni un minuto más" en dar explicaciones sobre la situación en su partido, porque ella tiene la sensación de que en él "se pagan al contado con billetes de 500 euros trajes, pisos y coches".En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal del partido, Pajín se ha referido así a las nuevas y "graves" informaciones periodísticas relativas al, Luis Bárcenas, que, a su entender, no se corresponde con el sueldo de un senador.Pajín se ha mostrado tajante al criticar este "suculento patrimonio", de acuerdo con sus propias palabras, y ha puesto el acento en que los ciudadanos tienen la sensación de que en el PP se ha instalado la práctica de "pagar al contado con billetes de 500 euros trajes, pisos y coches"."Bárcenas no es cualquier persona, sino el tesorero PP", ha apostillado, antes dede manera inmediata a las preguntas que los ciudadanos se hacen "sin esperar ni un minuto más".Por su parte, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que su partido está "más fuerte que nunca" para ganar las elecciones europeas, una vez ha acabado "el follón" de la "insidiosa campaña de desprestigio" y "virulencia extraordinaria sin precedentes" a la que les han sometido sus adversarios políticos.Aguirre ha hecho estas declaraciones ante la Junta Directiva del PP de Madrid, donde ha admitido que los últimos dos mesesdebido al "acoso sin pruebas y sin precedentes" al que les han sometido sus adversarios políticos, orquestado "por todos sus medios de comunicación afines, por sus jueces de cámara y por supuesto, por sus políticos".Una ofensiva que, según ha dicho, se ha vuelto en contra de esos "enemigos políticos" que han tenido su "primera derrota" en las elecciones gallegas y vascas del pasado 1 de marzo.La "segunda derrota" para los adversarios del PP, según Aguirre, ha sido el "éxito" de la comisión sobre el presunto caso de espionaje madrileño , donde ha asegurado que una "ingente investigación" ha demostrado que esa trama nunca existió.En su discurso, la presidenta ha arremetido contra(en referencia a Baltasar Garzón) y contra(refiriéndose al ex titular de Justicia, Fernández Bermejo) que, "junto al Jefe Superior de Policía Judicial de Madrid y una Fiscal lanzaron una operación para acusar de corrupción a todo el PP, desde la dirección a los concejales de pueblo".Del juez -al que no ha citado en ningún momento por su nombre- ha criticado las "irregularidades con que está instruyendo" el caso "Gürtel" y las "interesadas filtraciones que dosifica de forma nada inocente par sembrar dudas, alarmar a los ciudadanos y hacer el mayor daño político posible" al PP.A pesar de ello, ha asegurado que "supimos reaccionar a tiempo" y se aceptaron las dimisiones y suspensiones de militancia de los imputados en el caso, pero ha advertido de que