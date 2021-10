La propuesta del Gobierno para reformar de la Ley del Aborto y la campaña de comunicación impulsada por la Conferencia Episcopal Española ( CEE ) en contra del mismo ha vuelto a, adormecido en el último año, al mismo tiempo que suscitaba unTras la presentación de la campaña de comunicación ¡Protege mi vida! , el Ejecutivo, por boca del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha acusado este martes a los obispos de seguir "un camino distinto al de la sociedad", ya que "el debate aborto sí aborto no, ya se tuvo en España hace 20 años".El titular de Sanidad ha insistido en que ahora se trata de"para dotarla de leyes similares a las de esos países a los que continuamente decimos que queremos parecernos" y ha negado que se vaya a abordar la objeción de conciencia de los médicos a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. "Durante los últimos 20 años no me consta que ningún profesional sanitario haya tenido problemas cuando ha objetado", ha dicho Soria.Mientras, el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, ha reiterado sus críticas al Gobierno en una entrevista en Radio Nacional , afirmando que "no se puede seleccionar a seres humanos incipientes para vivir y a otros para morir".Se ha referido así, por un lado, a la selección genética "aunque sea para fines felices" y, por otro, a la reforma propuesta por el Gobierno de la Ley del Aborto para convertirla en una ley de plazos.En cualquier caso, Martínez Camino ha subrayado que su campaña no pretende atacar al Gobierno, sino"para hacer pensar y reflexionar sobre la necesidad de proteger la vida"."La sensibilidad sobre la protección animal nos parece muy buena pero es paradójico que no se proteja al ser humano y nosotros queremos dar voz a los que aún no tienen voz", ha añadido el portavoz de la CEE. "Hay que procurar que, ha recalcado, al tiempo que pedía que la reforma de la Ley del Aborto no salga adelante.Junto a la Iglesia se han alineadode la biomedicina, las humanidades y las ciencias sociales, que han rechazado la reforma de la legislación del aborto en un manifesto de 12 puntos conocido como la Declaración de Madrid. El texto se posiciona "con datos de la ciencia" contra la futura ley con que podría permitir el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación y asegura que "una sociedad indiferente a la matanza de cerca de 120.000 bebés al año es una sociedad fracasada y enferma".Los firmantes arremeten contra el informe del comité de expertos nombrados por el Ministerio de Igualdad que señala la posibilidad de que una chica entre los 16 y 17 años pueda decidir si aborta sin consentimiento paterno y aseguran que el Gobierno pretende "privar de la presencia, el consejo y el apoyo de sus padres" a estas jóvenes y añade que "obligar" a que tomen una decisión solas es "una irresponsabilidad y una forma clara de violencia contra la mujer"."Lejos de ser una conquista de un derecho de la mujer, una Ley del aborto sin limitaciones fijaría acontra la vida de su propio hijo", señala el texto, titulado Ante la iniciativa gubernamental de una ley de plazos del aborto.El debate también ha alcanzado al ámbito partidista y el señalaba en TVE que "las mujeres no abortan porque les guste, lo hacen en una situación trágica".Alonso ha calificado lay ha asegurado que la "Iglesia quiere meter en la cárcel a las mujeres que abortan y el Gobierno quiere despenalizar el aborto".Desde la oposición, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comentado que no será ella "la que vaya a criticar" la campaña de la Iglesia y ha señalado que tampoco el PP está de acuerdo con la reforma de la Ley del Aborto. Así, ha abundado en la "preocupación" que en el grupo popular generan al menos dos aspectos de la controvertida reforma: lay la"El abortoy es el mensaje que se da a las adolescentes", ha añadido la portavoz del PP en el Congreso, antes de instar al Gobierno a efectuar "una reflexión profunda" al respecto.