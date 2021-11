La, María Dolores de Cospedal, ha afirmado queque el socialista PatxiEn una entrevista en la Cadena Ser recogida por Efe, la dirigente popular ha apostado por otra forma de gobernar distinta en Euskadi y ha dicho que no tiene por qué haber miedo a la alternancia en el poder.A su juicio, que elsi no gobierna suponeabsolutamente indignante"."No tiene por qué haber miedo a la alternancia de poder", ha insistido De Cospedal, para quien la idea de que la democracia en el País Vasco tiene que ir ligada a la permanencia del PNV en el poder es "un insulto a los ciudadanos"."Lo primero que hay que hacer es despejar el miedo, no pasa nada porque el PNV esté un tiempo en la oposición. Miedo, nada", ha subrayado.Sobre casi seguro apoyo del PP a Patxi López para que sea lehendakari, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha pedido al PP que sea "generoso" para propiciar el cambio en Euskadi.La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido a la vicesecretaria de Organización de su partido, Ana Mato, y ha recordado queDe Cospedal ha respondido así al ser preguntada por la información que afirma que el empresario Francisco Correa, imputado en la "operación Gürtel" regaló en 1999 un automóvil Jaguar valorado en 8,5 millones de las antiguas pesetas al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda.La secretaria general del PP ha recordado quesobre este asunto y ha añadido que "habrá que estar a su explicación hasta que se demuestre lo contrario".El ex alcalde de Pozuelo aseguró el jueves en un comunicado que cambió a Correa el Jaguar por un BMW y la diferencia del valor de los coches en dinero. Antes, por la mañana, Mato había dicho que "no le constaba" nada del coche de lujo y que sería Sepúlveda el que diera las explicaciones."De esto a decir que se le puede trasladar la responsabilidad a la que entonces era su mujer, que ya no lo es, me parece tremendo, francamente", ha manifestado.Según De Cospedal,, con toda la transparencia y diligencia" ante las investigaciones judiciales sobre supuestos casos de corrupción.Ha recordado que se ha suspendido de militancia a algunos imputados y que han abandonado sus cargos a petición propia y ha recalcado que el PP "ha hecho más que ningún otro partido" ante una situación parecida, aunque "tampoco puede ser que un partido tome medidas porque una persona aparezca en los titulares".La secretaria general del PP se ha referido asimismo a las informaciones publicadas sobre el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y ha dicho que ha "acabado siendo víctima" de una "espiral que él mismo ha propiciado".De Cospedal ha hecho esta consideración al ser preguntada por las declaraciones de Garzón desde Guatemala sobre sus ingresos por dictar conferencias en el extranjero en las que aseguró que sus cuentas "están claras" y anunció que cuando vuelva a España: "hablaré y a lo mejor hasta me dicen que tenga que callarme".Ha recalcado que hay queque se han planteado contra algunas personas porque "a veces, por muy inocente que uno acabe siendo, es sospechoso durante toda su vida por aparecer en las portadas".Por ello, ha dicho que Garzón "ha sido víctima" de un proceso que empezó presentado como "una causa general contra el PP", en el que se han producido "constantemente filtraciones" dejando a algunas personas "en absoluta indefensión"."Ahora aparecen noticias acerca de actividades de Garzón. No es agradable, no. Lo que ocurre es que tampoco hay dos varas de medir en los medios de comunicación y, al final, a todo el mundo se le trata igual", ha añadido.Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha acusado al PP de "cargar de forma inmisericorde" contra Garzón "por hacer su trabajo" y ha pedido que dejen de atacar al magistrado y den explicaciones sobre la supuestra trama de corrupción.