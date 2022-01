El portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Federico Trillo, ha afirmado que el juez Baltasar Garzón, al que ha definido como "cazador cazado", "se inhabilita a sí mismo con su conducta".



Trillo se ha pronunciado así después de que el Tribunal Supremo haya archivado la querella por cohecho contra Garzón de un abogado que le acusaba de haber recibido, durante su estancia en Nueva York, 1,7 millones de dólares del Banco Santander, aunque ha informado de los hechos al Consejo General del Poder Judicial "a los efectos pertinentes".



A juicio de Trillo, al magistrado de la Audiencia Nacional "se le ha acabado el cuento de las dos varas de medir bajo la toga, una para sí mismo y otra para exigirle a los demás", y ha subrayado que en democracia "ningún poder es inmune".



El diputado del PP ha manifestado que Garzón ya no podrá seguir haciendo lo que quiera en "las cacerías, los viajes, las conferencias en EE.UU., en la 'Operación Faisán' (sobre el aparato de extorsión de ETA) y en los secretos de sumario".



Del Burgo habla del "montón de escándalos" de Garzón



Para Jaime Ignacio del Burgo, ex diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y ex dirigente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, considera que "cada vez está más claro" que Garzón no puede seguir en la función judicial porque está mezclado "en un montón de escándalos".

El ex diputado foralista subraya que el Alto Tribunal debe tener "mucha claridad" sobre el asunto cuando lo ha remitido al CGPJ para que investigue a un magistrado cuya actuación está llena de "graves sombras, sospechas e indicios de que realmente no está ejerciendo su función conforme a derecho".



Los Afectados por Errores Judiciales instan al CGPJ a actuar



La Asociación Nacional de Afectados por Errores Judiciales ha pedido al CGPJ dirima "sin dilación" si el juez Baltasar Garzón ha actuado de manera incorrecta.



El presidente de esta asociación, Miguel Allue, ha dicho que su colectivo rechaza que se pueda intentar perjudicar al juez "interesadamente", pero también se oponen a que este magistrado "pueda hacer lo que le dé la gana sin comunicar al CGPJ ni a nadie actuaciones improcedentes".