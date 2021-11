La, ha señalado este miércoles en 59 segundos que espera que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzónen la instrucción del caso Gürtel, después de que la Fiscalía emitiera su informe al respecto y descartará haber encontrado indicios de aforados nacionales implicados en la trama."No he respirado más tranquila o menos tranquila, porque yo con ese tema no tengo ninguna intranquilidad", ha indicado Cospedal, quien, sin embargo, ha comentado que "no deja de ser absolutamente sorprendente que, tras las filtraciones continuas que se están produciendo, hoy conozcamos el escrito de la fiscalía. Vamos a ver lo que opina el juez Garzón y vamos a ver si actúa en consecuencia".Cospedal ha insistido en que si hay afiliados del PP "que han hecho algo que no tenían que hacer o que han tenido una actuación irregular, nosotros vamos a serEn cualquier caso, ha querido subrayar que. "Vamos a ver en qué se fundamentan esas imputaciones, porque primero, de acuerdo con el escrito del fiscal, tendrá que haber un traslado a los Tribunales Superiores de Justicia, entiendo que de Madrid y de Valencia", ha precisado.En este sentido, ha abundado quey ha recordado que, en ocasiones, la instrucción de los casos "ofrecen bastantes dudas y hay personas que han resultado absueltas".Cospedal ha reconocido que abordó el caso Gürtel en una, aunque ha matizado que "no especialmente". "Hay muchas cosas de las que hablar con el ministro del Interior", ha comentado.La secretaria general del PP también ha criticado al Gobierno por su gestión económica: "lo que no puede mantenerse es ir creando todos los días 5.500 parados más y traspasar ya la frontera de los 3,5 millones de parados, o que estemos en cuatro millones".Ha resaltado que esa cifra , no solo desde el desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social, porque esto nos puede abocar a una crisis social".Cospedalcontra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ha insistido en que "lo que no puede ocurrir es que sigamos viendo a un Gobierno impasible".