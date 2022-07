El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este sábado en Vigo, que la democracia y el Ejecutivo que preside no van a consentir que se intimide ni a jueces, ni a fiscales ni a policías en la lucha contra la corrupción.Zapatero, que ha participado en un mitin de campaña con motivo de las Elecciones Gallegas, ha redordado lo que se está "viendo y viviendo" en los últimos días en la vida pública del país a causa de algunas "cosas que han dicho dirigentes del PP en las últimas horas". En respuesta, el presidente del Gobierno ha asegurado que la democracia y el Gobierno no permitirán esa intimidación, que se debe a que el PP "es hoy un partido sin liderazgo".Para Rodríguez Zapatero, el PP es un partido "dedicado a sus problemas, y quienes están dedicándose sólo a los problemas no se dedican a los de la gente, que es lo que le pasa en el Partido Popular".Estas manifestaciones se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga una presunta trama de corrupción vinculada a cargos del PP , tuviera que ser ingresado este viernes a causa de una crisis de ansiedad y una subida de tensión, en una semana en la que han arreciado las críticas por la participación del magistrado en una cacería junto al ministro de Justicia , Mariano Fernández Bermejo.Garzón ha sido dado de alta este sábado y ha abandonado la clínica madrileña en la que se encontraba ingresado.