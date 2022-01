Samuel B.P., acusado de colaborar en hacer desaparecer el cuerpo de Marta del Castillo y ha asegurado que tiene una coartada que apoya sus movimientos en la noche del 24 al 25 de enero, cuando desapareció la joven.Fuentes próximas a su defensa han informado de que el joven, en su declaración ante el juez de instrucción 4, realizada ayer lunes , dijo haber recibidodurante los tres días que permaneció detenido en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla.El joven pidió ser sometido a una revisión médica por el forense de los juzgados respecto a los hematomas que aseguró tener por todo el cuerpo, lo que rechazó el juez, por lo que su defensa ha presentado este martes una nueva petición por escrito.Según las citadas fuentes, Samuel manifestó al juez que es, es decir, que no participó en la muerte de Marta del Castillo, que no tuvo conocimiento del crimen, del que presuntamente se ha autoinculpado su amigo Miguel C.D. , y que no le ayudó a trasladar y arrojar el cuerpo de la joven al río Guadalquivir, como le imputa la Policía.Samuel ha dicho al juez que no habló con su amigo Miguel de este tema ni cuando se produjo ni en los 20 días transcurridos hasta que fueron detenidos, y que cuando salió en los medios de comunicación haciendo declaraciones sobre la joven fallecida no sabía nada de la presunta implicación de su amigo.Según las citadas fuentes, Samuelde lo que hizo en la noche y madrugada del 24 al 25 de enero y han añadido que presentarán estos testimonios en cuanto puedan.