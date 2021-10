Feijoo promete sacar a la venta las viviendas vacías y ZP quiere "limpiar los despachos de caciques"

El presidente del PPdeG y candidato a las autonómicas gallegas Alberto Núñez Feijoo, ha anunció este domingo que su máxima prioridad caso de llegar a la Presidencia de Galicia será favorecer el acceso a la vivienda digna.



Para ello, se ha comprometido a sentarse con los propietarios, bancos y promotores de los 60.000 pisos que conforman el parque de vivienda construida y vacía en Galicia para "pactar" la venta de "una buena parte" de los mismos a precio de vivienda protegida.



En la tercera jornada de la campaña electorl, Núñez Feijoo ha se ha reunido en el centro cultural Simeón de Ourense con un centenar de jóvenes, ante los que ha ratificado su compromiso de trabajar para acabar con el desempleo y facilitar el acceso a una casa propia, sus dos principales "preocupaciones.



Feijoo ha explicado que Galicia registra el 6% de las viviendas desocupadas que hay en España y ha resaltado que esta "nueva realidad" hace "imprescindible" un tratamiento político distinto.



Así, ha prometido un convenio con los propietarios de viviendas desocupadas para rebajar el precio del metro cuadrado, además de poner en marcha subvenciones directas de la Xunta para comprar vivienda que "ya estan hechas, pero nadie puede comprar".



Zapatero: "Galicia va a recuperar el tiempo perdido"



Mientras, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha prometido este domingo que Galicia "va a recuperar el tiempo perdido" con Emilio Pérez Touriño al frente de la Xunta durante los próximos cuatro años y con él en la Presidencia del Gobierno.



En un mitin en A Coruña con el candidato socialista a la Xunta para las elecciones del 1 de marzo, Zapatero ha señalado que en los últimos cuatro años Galicia ha crecido por encima de la media nacional tanto económicamente como en creación de empleo, como en bienestar y políticas sociales.



Ha criticado en este contexto los anteriores gobiernos de José María Aznar y de Manuel Fraga y ha subrayado que ahora "las cosas son diferentes".



Así las cosas, ha pedido el voto de los jóvenes que "limpiaron el chapapote" para que sigan limpiando "los despachos de caciques" y para que no vuelva la "política del ordeno y mando", de la imposición y de los favores.



Según Zapatero, con Touriño hay respeto democrático, transparencia e igualdad, y el balance de su gobierno es "un compromiso de modernidad, de progreso y de sensibilidad social".



El BNG presume de transparencia



El cabeza de cartel del BNG, Anxo Quintana, ha reclamado a la ciudadanía que el próximo 1 de marzo acuda a votar para que haya "más BNG" en la Xunta y Galicia pueda seguir avanzando en las medidas iniciadas en esta legislatura y, de este modo, poder ser "recordado" por poner en marcha un instituto de crédito gallego (ICO), además de por iniciativas como el transporte adaptado.



El dirigente nacionalista ha dedicado buena parte de su intervención a contrastar las formas de actuar del líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y las suyas.



En la comparativa, ha concluído que el BNG en la Xunta ha actuado con "transparencia" frente al líder 'popular' que utiliza la "difamación" para hacer la "campaña de la mentira".



En contraposición, Quintana ha destacado que el Bloque "no tiene trampa ni cartón" y por eso ha vuelto a apelar a los debates electorales, para poder contrastar las ideas y que la "gente saque sus conclusiones". "No tenemos nada que ocultar", ha manifestado.