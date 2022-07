Esteban González Pons: "En el PP nos sentimos acosados judicialmente, indefensos"

El responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, asegura que las empresas implicadas en la presunta trama de corrupción que instruye el juez Garzón no son parte del sistema de financiación de su partido, "estos señores no han financiado al PP".



González Pons hacía estas declaraciones en el Los Desayunos de TVE, donde denunciaba la creación de un clima general que presenta "a todo el PP como culpable", lo que es, ha dicho, "extraordinariamente injusto". Por esta razón pide el levantamiento total del secreto del sumario "por el bien del sistema". Exige esperar a conocer el sumario íntegro de Garzón, antes de hacer "un aquelarre con las personas y las empresas investigadas".



En referencia a la cacería, en la que coincidieron el juez Garzón y el ministro de Justicia, Pons asegura que este es un "síntoma de que algo muy grave esta ocurriendo en el transfondo de esta investigación; no es normal que se tenga al PP contra las cuerdas durante las elecciones con filtraciones, sospechas e insinuaciones". "La cacería es muy importante porque es un síntoma, no la enfermedad; es la fiebre pero no es la infección", afirma.



Asegura que el partido actuará con firmeza ante los casos de corrupción que se demuestren y acusa al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de utilizar la Fiscalía General del Estado para investigar sólo en comunidades gobernadas por el PP. "Estamos muy enfadaos, irritados, nos sentimos acosados judicialmente e indefensos", afirma.



El secretario de comunicación popular defiende la teoría de que "el PP es víctima de una estrategia con tres objetivos: que no nos sintamos orgullosos de nuestro pasado; sentirnos aislados mediáticamente y acosados judicialmente".



Economía e intención de voto



A juicio de Esteban González Pons, los últimos datos de estimación de intención de voto y valoración de líderes del CIS, que dan empate técnico entre PSOE y PP, demuestran que su partido está en condiciones recuperar la mayoría absoluta en Galicia.



Respecto a la actual crisis económica el problema, dice Pons, es que "estamos en caída y no sabemos cuando vamos a tocar fondo".



"Sin confianza no puede haber recuperación y sin decir la verdad no se puede recuperar la confianza" argumenta el popular, afirmando que "necesitamos en España un Gobierno que sepa algo de economía".