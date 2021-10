Kadima (Adelante), centro-derecha: 28 escaños

Likud (Unión), nacionalista: 27 escaños

Israel Betenu (Israel es Nuestro Hogar), ultranacionalistas: 15 escaños

Partido Laborista, socialdemócrata: 13 escaños

Shas (Guardianes de la Torá Sefardíes), ultraortodoxos: 11

Yahadut haTorá (Judaísmo Unido de Biblia), ultraortodoxo: 5

Ra'am-Ta'al (Lista Arabe Unida), partido árabe: 4 escaños

Unión Nacional, ultranacionalista: 4 escaños

Hadash (Frente por la Igualdad), árabes y judíos: 4 escaños

Meretz (Vigor), pacifista: 3 escaños

Hogar Judío, nacionalista religioso: 3 escaños

Balad (Asamblea Nacional Democrática), árabe: 3 escaños

El partido Kadima, liderado por la ministra de Asuntos Exteriores Tzipi Livni,al líder derechista Benjamin Netanyahu, quien no obstante podría formar gobierno en alianza con las formaciones religiosas y la ultraderecha, que asciende al tercer puesto.En sus primeras palabras en la noche electoral, Livni ha llamado a su rival a formar una coalición. "Te ofrecí antes de fijar estas eleccionespara afrontar los problemas que tiene Israel, y lo rechazaste. Hoy el pueblo ha elegido Kadima", ha dicho para pedir a Netanyahu que reconsidere su postura.El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, también ha cantado victoria:Con el 99,5% del voto escrutado, Kadima, partido de centro, obtiene un 23% de los votos por el 21% el Likud, lo que se traduce enpar Kadima por 27 para Likud. A pesar de su espectacular aumento -en el Parlamento saliente tenía sólo 12 escaños-, Netanyahu no ha consolidado su ventaja en los sondeos y como se apuntaba en las últimas jornadas, ha sufrido el empuje del ultraderechista Avigdor Lieberman, cuyo partido Israel Beitenu se sitúa en tercera posición desplazando a los Laboristas de Ehud Barak.En concreto, Israel Beitenu obtiene un 12% (15 escaños), por el 10% de Barak (13 escaños). El descalabro de los laboristas (pierden seis escaños) es tal que casi les superan también los ortodoxos del Shas (9% y 11 parlamentarios). Un escalón por debajo, otros grupos sionistas y ultranacionalistas, así como los partidos árabes, serán claves para alcanzar los 61 escaños de la mayoría absoluta (sobre un total de 120).Provisionalmente, la distribución de escaños en el nuevo parlamento israelí queda así:Con el apoyo de Lieberman y las formaciones religiosas, Netanyahu. El líder ultra Lieberman ya ha anunciado su preferencia por un gobierno "nacionalista" y "de derechas", aunque no ha descartado "ninguna opción"., se ha felicitado.Según la tradición, el jefe del Estado de Israel, un cargo que en la actualidad ocupa el presidente Simón Peres, militante de Kadima, encarga la formación del gobierno al líder del partido más votado en las elecciones generales.El dato de participación, según las estimaciones, ha sido mayor de lo previsto pese al mal tiempo, lo que en principio ha beneficiado a Kadima, cuya líder puede convertirse en la primera mujer que gobierna Israel desde Golda Meir. Livni sucede en el partido a Ehud Olmert, quien a su vez tomó el relevo de Ariel Sharon cuando este quedó postrado en coma.Los que ya han anunciado su decepción con el resultado electoral han sido los palestinos a través de Saeb Erekat, negociador jefe de la Autoridad Nacional Palestina, que considera que ni Livni ni Netanyahu serán incapaces de lograr la paz y que el resultado "paraliza" el proceso."Teniendo en cuenta la coalición que formará cualquier primer ministro,", ha denunciado."Si el nuevo gobierno israelí continúa expandiendo los asentamientos, bloqueando carreteras y obstruyendo la solución de dos estados, no tendremos otra opción que no considerarlo un compañero para la paz", ha concluido.