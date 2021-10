Penélope Cruz gana el Bafta por su papel en 'Vicky Cristina Barcelona'

Penélope Cruz ha logrado en Londres un nuevo reconocimiento por su interpretación en Vicky Cristina Barcelona tras hacerse con el premio a la mejor actriz de reparto en los Bafta británicos, que la acercan todavía más al Oscar al que también está nominada y que supondría el colofón a un año de galardones por su recreación de la inestable María Elena en la última cinta de Woody Allen, rodada casi íntegramente en España.



Precisamente el director neoyorquino fue uno de los más presentes en el discurso de la actriz madrileña, quien antes de recoger el premio fue saludada cariñosamente por la actriz Kate Winslet, una de sus rivales en premios anteriores como los Globos de Oro, y quien, en esta ocasión, contaba con dos nominaciones en la categoría de actriz principal. "No puedo creerlo", fueron las primeras palabras de Cruz, quien dijo sentirse "agradecida y honrada".



Allen fue uno de los grandes destinatarios de este agradecimiento por crear el personaje de una "lunática", así como sus compañeros de reparto, entre los que citó a Javier Bardem, Scarlett Johansson o Rebecca Hall, "el más generoso y talentoso grupo de actores con el que podría haber soñado". "Y también a la increíble compañía con la que estaba nominada", concluyó.



Posteriormente, en la rueda de prensa, reconoció haber estado "muy nerviosa" en el escenario al que llegó desde el asiento en el que estaba acompañada por el productor Harvey Weinstein, puesto que estaba "sorprendida" por haberse hecho con una estatuilla que, avanzó, situará en su casa de Madrid. "Siempre que gano algo me sorprendo, llevo trabajando desde los 16 años y estoy más acostumbrada a perder que a ganar", explicó, tras lo que aclaró que "es un buen sentimiento".



Admiración por Woody Allen



Ataviada con un vestido de terciopelo negro y el pelo recogido en un moño, Cruz aprovechó también para expresar su disfrute trabajando con Woody Allen, pese a que el proceso fue de tan sólo cuatro semanas en las que, explicó, "todo fue muy rápido". "Creo que es una estrategia de mantener la atención de los actores", añadió, tras su experiencia en una película que prueba cómo el cineasta "conoce España y su cultura mejor que alguno de nosotros" y puede "jugar con los clichés".



Asimismo, recordó la posibilidad de emplear su idioma materno y el inglés en Vicky Cristina Barcelona, una situación para la que contó con "total libertad" por parte de Allen y pese a que, en general, siempre se siente "más cómoda" en español. "Es mi lengua", recordó, si bien admitió que, tras años trabajando y viviendo en Estados Unidos, "ya no es necesario pensar tanto las palabras como antes".



De esta forma, tras el logro de hoy, sus posibilidades de hacerse con el Oscar son mayores, puesto que no tendrá que enfrentarse a otra de las ganadoras de la noche, Kate Winslet, puesto que su participación en la película de Stephen Daldry The Reader ha sido reconocida por la Academia de Hollywood entre nominadas como mejor actriz principal, al igual que aconteció con los Bafta, en los que Winslet competía contra sí misma por su interpretación en Revolutionary Road.



Así, tras ver cómo la intérprete británica le ganaba la partida en los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores, Cruz afianza sus posibilidades de igualar la gesta lograda el pasado año por Javier Bardem y convertirse en la primera española en ganar un Oscar, puesto que su gran rival en ocasiones anteriores ha sido incluida en otra categoría.