Los primeros ataques aéreos de Israel a la franja de Gaza se han producido horas después de los incidentes más graves desde el inicio del alto al fuego entre Israel y Hamas El ataque israelíque viajaba en motocicleta por Khan Yunis, en el sur de la Franja. Fuentes médicas citadas por la agencia AFP aseguran que se encuentra gravemente herido. Además, dos civiles palestinos, entre ellos un niño, han resultado heridos en el ataque.El ataque se ha producido horas después de que esta mañanaen los más graves incidentes armados que se registran desde el cese de las hostilidades, que Israel Hamás declararon por separado.El soldado israelí perdió la vida en un ataque que se registró a primera hora de la mañana en suelo israelí pero junto a la frontera con la franja palestina, y causó heridas de gravedad a un oficial y leves a otros dos uniformados.que patrullaba al norte del cruce fronterizo de Kisufim, indicaron portavoces del Ejército israelí. Según los testigos, tras la deflagración se originó en la zona un tiroteo entre fuerzas israelíes y milicianos palestinos.Fuentes palestinas dijeron que los milicianos detonaron por control remoto la bomba, aunque. La radio del Ejército israelí informó de que los autores fueron milicianos del grupo islamista Hamás, mientras que el brazo armado de la Yihad Islámica ha exaltado la acción.Poco después, un granjero palestino moría por los disparos de un tanque israelí que impactaron en su vivienda al este la localidad de Deir el Balaj, en el centro de la franja de Gaza, dijeron fuentes médicas locales,. Tras los incidentes, Israel cerró todos los pasos y cruces comerciales con la franja de Gaza, confirmó el responsable israelí de coordinación de las actividades del gobierno en los territorios palestinos, Peter Lerner."Esta mañana la parte israelí nos informó de que", refirió Raed Fatuh, responsable de la Autoridad Palestina para la coordinación en Gaza. Fatuh se lamentó de que "una vez más esto significa que la ayuda humanitaria y el combustible no entrarán en la franja de Gaza".Los ataques de este martes son los incidentes armados más graves que se registran en Gaza y sus alrededores desde el alto el fuego que Israel y las facciones armadas palestinas de la franja, lideradas por Hamás, mantienen desde hace diez días. En ese plazo,Dos palestinos identificados como granjeros murieron por fuego israelí y los milicianos dispararon contra Israel cerca de una decena de proyectiles de mortero, gran parte de los cuales cayó en suelo palestino.Israel puso fin el 18 de enero a la ofensiva militar de 22 días de duración que acabó con las vidas de 1.400 palestinos, la mayoría civiles, y dejó más de 5.000 heridos. Durante la guerra, murieron trece israelíes -tres civiles y diez militares-, y fueron heridos más de doscientos.Las milicias palestinas por su parte anunciaron el regreso a la calma ypara retirar a sus tropas de la franja, lo que el Ejército del Estado judío realizó tres días después del "ultimátum".Completado el plazo, portavoces de Hamás han indicado que a través de Egipto negocian con Israel la posibilidad de pactar un alto el fuego de un año. El Cairo ha mediado desde entonces para que las partes se avengan a una tregua estable, aunque de momento no se ha alcanzado ningún acuerdo en ese sentido.Además, Egipto ha instado a la Unión Europea a que no envíen buques a Gaza para luchar contra el contrabando porque podrían perjudicar "las relaciones con palestinos, árabes y musulmanes en el futuro". Hasta ahora, Alemania, Francia y el Reino Unido se han mostrado dispuestos a envíar navíos a la zona.Entretanto, los dirigentes políticos israelíes, en plena campaña electoral de los comicios generales que se celebran dentro de dos semanas, no han perdido ocasión para exigir una respuesta militar al ataque de hoy desde territorio palestino .El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, líder del Partido Laborista, la tercera formación en liza según las encuestas, ha calificado el ataque dey sin dar más detalles dijo que su país "responderá".Por su parte, Tzipi Livni, titular de Asuntos Exteriores y jefa del partido gobernante Kadima -segunda formación en las preferencias de voto, tras el conservador Likud-, aseveró: "No me interesa quién lo ha hecho... Israel tiene que responder".