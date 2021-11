El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular,, ha echado más leña al fuego al abordar la presunta trama de espionaje que, según El País, habría puesto en marcha la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. En opinión del portavoz del PP, "por lo que se publica hoy, algunas de las informaciones contenidas en esos dossieres".En 'Los Desayunos' de TVE, González Pons, ha insistido en que la identificación de personas y la comprobación de la propiedad de un vehículo con una matrícula "no se puede hacery sin la connivencia del Ministerio del Interior".En el mismo sentido, ha añadido que el departamento que dirige"tiene que".González Pons ha reclamadoque todavía no se ha producido y ha subrayado que "no es un temita de actualidad, es un temazo muy serio, que no ocurría desde la Transición".Esta semana ha salido a la luz, por informaciones periodísticas, que el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,, habría creado un "servicio secreto" para realizar labores de seguimiento. Entre los políticos investigados se encontrarían sus compañeros del PP, el vicepresidente de la CAM,, el vicealcalde de Madrid,y el ex consejero de Justicia,El secretario general del PSM,, ha afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está "con respiración asistida y deslegitimado", debido a casos como la supuesta red de espionaje a altos cargos del PP regional o las disputas por el control de Caja Madrid. Por eso, ha pedido a la presidenta Esperanza Aguirrey agregó que "alguien tiene que asumir responsabilidades políticas".Gómez ha recordado que los socialistas yapara aclarar estos "gravísimos" hechos. "Exigimos que la presidenta explique si existe o no esa trama mafiosa en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de la que todos nos días nos desayunamos con un nuevo episodio", planteó.El líder socialista reclamó que esa comisión de investigación se ponga en funcionamiento "cuanto antes" porque hay que conocer los informes que tenga la Consejería, las facturas. Además, subrayó que el PSM nunca ha entendido muy bien. Por eso avisó de que quiere conocer "al detalle" también cuales eran los objetivos que perseguía.El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en 59 segundos ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ya ha denunciado ante la justicia los presuntos seguimientos al vicealcalde, Manuel Cobos . Gallardón ha reiterado que, al margen de quien haya sido investigado, constituiríay los ciudadanos tienen "derecho a pedir un esclarecimiento total de estos hechos".