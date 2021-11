"El Gobierno de España va a trabajar para salir de la crisis económica antes de lo que marca la Unión Europea", que este lunesincrementado las previsiones de desempleo del 15,9%, previsto por el Ejecutivo español Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernéndez de la Vega, que ha sido entrevistada en el magacín, donde ha puesto de manifiesto que el Gobierno confía en que las medidas puestas en marcha den pronto resultado porque, a su juicio, "son las correctas y".ha respondido De la Vega, ante la cuestión planteada por Juan Ramón Lucas sobre las críticas de CC.OO. a alguna de estas medidas gubernamentales como la de los 400 euros. Además, ha matizado las declaraciones recientes realizadas por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que apuntaba al poco margen que tiene el Gobierno para seguir aprobando medidas, asegurando que el Ejecutivo aún tiene capacidad para tomar las medidas que sean necesarias.Preguntada por aquellos ciudadanos que están en el paro y que no tienen prestación por desempleo, la vicepresidenta ha dicho que en los Presupuestos Generales de 2009 hay una "importante previsión para" y ha añadido: "Para los que no entran dentro de la cobertura de prestación por desempleo hemos puesto en marcha medidas de formación y recolocación"."Hemos salido de situaciones más difíciles y tenemos confianza en el país y en sus ciudadanos", ha asegurado De la Vega, quién ha insistido, como ayer lo hiciera el presidente del Gobierno , en la necesidad de que los bancos restauren la confianza en el sistema financiero y. Según De la Vega, el Gobierno ha inyectado liquidez y esto debe traducirse en mayor crédito para los ciudadanos. El presidente ha anunciado una nueva reunión para este mes con las entidades financieras para tratar este asunto.Ha insistido en queen relación a las previsiones económicas. "A todo el mundo le ha sorprendido la gravedad de la crisis y quien no reconozca esto no dice la verdad; lo único que podemos hacer es reactivar la economía y eso es lo que estamos haciendo con nuestros planes", ha aseverado."Nadie ha dicho que sea fácil, no es fácil y nos esperan tiempos duros pero", ha dicho De la Vega, que ha criticado al PP por "no ver nada en positivo".A su juicio, en todos los países del mundo Gobierno y oposición van de la mano para salir de la crisis y "en España el PP pone palos en la rueda en vez de ayudar".De la Vega ha dicho que más que entrar en la polémica de si los jueces tienen o no derecho a convocar una huelga , ella quiere dejar claro que el compromiso del Gobierno para modernizar la Justicia es "total". Ha señalado quey que "los jueces siempre encontrarán al Gobierno en el camino de mejorar la Administración de la Justicia".Eso sí, ha apelado a la "responsabilidad de los jueces" y ha manifestado que confía en llegar a un acuerdo con los jueces.Ante la toma de posesión de Barack Obama como el presidente de los EE.UU ., De la Vega ha señalado que "hoy puede ser un gran día,La llegada de Obama a la Casa Blanca es muy importante para los ciudadanos de los EE.UU. pero también para los ciudadanos de todo el mundo, ha señalado la vicepresidenta, para quién "si a EE.UU. le va bien, a todos nos irá bien".El Gobierno no descarta implantar en otras ciudades españolas el límite variable de velocidad que rige desde el pasado día 15 en Barcelona, por el que se indica a los conductores la velocidad máxima a la que pueden circular, en función de la congestión, los accidentes, la contaminación o la climatología.De la Vega, ha comentado que el Ejecutivo está evaluando la experiencia introducida en los accesos a Barcelona del límite variable de velocidad para implantarla en otras ciudades españolas.La vicepresidenta ha destacado la despolitización conseguida en RTVE que se ha convertido, a su juicio, en un"Por fin hemos devuelto a los ciudadanos la televisión pública que se merecen", ha señalado.