Hizbulá niega haber lanzado los cohetes a Israel

El ministro de Trabajo libanés, Mohamad Fneish, miembro del grupo chií Hizbulá, ha negado que su organización sea la responsable del lanzamiento de varios cohetes desde el sur del Líbano contra el norte de Israel. Asimismo el gobierno del Líbano ha condenado este lanzamiento, del que Hamás también ha negado estar involucrado.



"Cuando Hizbulá hace algo lo anuncia y no tiene problemas en hacerlo", ha señalado Fneish. Además, ha calificado de "agresión contra el Líbano" los disparos de la artillería israelí que siguieron el envío de proyectiles desde territorio libanés, y ha afirmado que Israel continúa violando los derechos de un gran número de países árabes.



Israel culpa a "elementos palestinos interesados en arrastrar al Líbano a una guerra con Israel" del lanzamiento esta mañana de tres cohetes contra la Galilea. Según esta fuente, el Comando Norte está "totalmente preparado" para "cualquier desarrollo que se pueda producir".



Esta mañana tres cohetes Katyushas de 122 milímetros impactaron en la región de la Galilea. Dos cayeron en la ciudad de Nahariya, uno de ellos sobre una residencia de ancianos en la que causó heridas leves a dos personas y grandes daños materiales, mientras que el tercero impactó en el cercano Kibutz Metzuva sin causar víctimas, indicó el portavoz de la policía israelí, Miki Rosenfeld.



Israel respondió a los ataques con cinco proyectiles de artillería disparados contra las posiciones desde donde fueron lanzados los cohetes.



Tres horas más tarde volvían a sonar las sirenas y llegaba la confirmación de un segundo ataque con nuevos disparos desde el sur de El Líbano, aunque según fuentes militares israelíes ha sido una falsa alarma.



Hasta el momento, ningún grupo ha asumido la autoría de esta agresión realizada desde el sur del país, plaza fuerte del grupo chií Hizbulá y una zona con una importante presencia de grupos palestinos.



Según informa el corresponsal de RNE en Oriente Próximo, Paco Forjas, los cohetes lanzados son proyectiles con una antiguedad de unos 8 años, lo que hace pesar que podría tratarse de un grupo afín a Hizbulá, pero que no correspondería con la actual potencia militar de esta milicia chií.



El sur de El Libano en alerta



El Ejército libanés y la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL), cuya misión es evitar un rebrote de la violencia entre Israel y Líbano, han declarado el "estado de alerta reforzada", intensificado sus patrullas en las zonas desde donde han sido lanzados los proyectiles.



Las fuerzas de la ONU han pedido máxima contención a todas las partes. En esta zona, dentro del marco de la FINUL, España tiene desplegados 1.100 soldados que permanecen en "calma" a la espera de la evolución de los acontecimeintos.



Es la primera vez que hay un intercambio de disparos entre el sur del Líbano y el norte de Israel desde que comenzó el bombardeo israelí de la franja de Gaza hace trece días. El grupo chií libanés Hizbulá, uno de los principales enemigos de Israel, suele informar de este tipo de lanzamientos de cohetes contra el Líbano, pero en esta ocasión no lo ha hecho aún.



El líder de Hizbulá, Hasan Nasrala, manifestó ayer que sus tropas están dispuestas a responder por todos los medios si hay un ataque de Israel hacia sus fuerzas en el Líbano.

Trece días de ofensiva



Miles de palestinos han abandonado el sur de la franja de Gaza y la localidad de Rafah, huyendo de los bombardeos israelíes para hundir túneles en esa zona.



Al menos cinco palestinos murieron en las últimas horas en Gaza en una ola de bombardeos masivos israelíes sobre la franja, según informaron fuentes médicas y del Ejército al entrar en la décimo tercera jornada de la Operación "Plomo fundido". El Ejército israelí atacó desde anoche más de 60 blancos en la franja de Gaza, entre ellos las viviendas de dos dirigentes del brazo armado de Hamás, los Brigadas de Azedin al Kasam, según el parte de guerra diario difundido a los medios de comunicación.



El Ejército bombardeó en las últimas doce horas una mezquita "empleada para almacenar armas y como punto de encuentro de operaciones terroristas", además de unos quince túneles en la frontera entre Gaza y Egipto, instalaciones de la policía de Hamás, almacenes de armas y lanzaderas de cohetes, entre otros blancos, según refiere el comunicado.



Desde la media noche de ayer las milicias palestinas han lanzado alrededor de una decena de cohetes. Un oficial israelí ha muerto este jueves y un soldado fue herido en combate por combatientes palestinos en el norte de la ciudad de Gaza, según ha confirmado un portavoz del ejército israelí.



Esta nueva muerte eleva a ocho el número de soldados israelíes muertos desde el comienzo de la ofensiva el 27 de diciembre.



Esfuerzos diplomáticos



Egipto sigue al frente del trabajo diplomático. Israel ha confirmado que va a mandar a una delegación a El Cairo para estudiar la propuesta de alto el fuego, que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. El futuro de los túneles es una de las cuestiones vitales para Israel en las negociaciones para cesar su ofensiva, que hasta ahora ha costado la vida a más de 700 palestinos.



El Ejército israelí ha continuado la ofensiva tras suspenderla durante tres horas para abrir un corredor humanitario que permitiese aprovisionarse a la población. A los pocos minutos del plazo puesto para el fin de la tregua temporal, la aviación israelí ha bombardeado varios túneles en la región de Rafah, en el sur de Gaza, y han disparado contra viviendas en Yabalia, en el norte de la franja, según testigos en Gaza capital.