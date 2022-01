Khaled Hroub (Belén, Palestina, 1965) trabaja en el el Centro de Estudios para Oriente Medio e Islam , integrado en la Universidad británica de Cambridge. Considerado uno de los mayores expertos sobre Hamás, Hroub ha escrito varios libros sobre la organización, como Hamás: guía para principiantes Khaled Hroub: No. En absoluto. Estos asesinatos tienen pocas consecuencias para la estructura de Hamás, que es una organización con un liderazgo desorganizado. Tiene líderes en Cisjordania, en Gaza pero también fuera de Palestina. Ya antes de las últimas elecciones en Gaza Hamás perdió a varios de sus líderes y aún así las ganó.K.H.: Era un llamamiento simbólico. Hamás buscaba una movilización en Cisjordania y por la información que tenemos en este momento el objetivo de Hamás es resistir a la ocupación israelí y no iniciar una Intifada.K.H.: Hamás ha declarado que usarán todos los medios para combatir a Israel, lo que incluye los ataques suicidas. Pero en los últimos tres años no hemos visto este tipo de ataques y tampoco desde que comenzó el ataque israelí.K.H.: Esos ofrecimientos se hacen más por empatía, por solidaridad con los palestinos. Por otro lado, Hamás no necesita más gente para hacer estos ataques.K.H.:. Yo soy uno de los sorprendidos por la respuesta de estos días, por los cohetes que han lanzado sobre Israel que tienen miedo a sorpresas. El hecho de que la operación dure ya diez días quiere decir que Hamás ha estado mucho tiempo preparándose. Pero en todo caso, el mayor poder de Hamás es su apoyo popular, que con los ataques no ha hecho más que aumentar.H.K.: Israel se ha visto sorprendido con la respuesta de Hamás y ha cambiado su objetivo político. Tzipi Livni (ministra israelí de Exteriores) y otros responsables israelíes al principio ponían la meta en acabar con Hamás y ahora ese objetivo es otro: ocupar los lugares desde los que Hamás lanza los cohetes. Ya no dicen que quieren acabar con Hamás sino con el terror que provoca.H.K.:aunque depende de cómo valoremos el éxito. Si Israel gana pero no obtiene una victoria total, podremos decir que Hamás ha ganado, aunque obviamente no militarmente, porque Hamás es muy inferior al Ejército israelí.Incluso si Israel consigue parar los cohetes, en términos de evaluar el éxito, el que hubiera potencial posterior de lanzar un sólo cohete significaría que Hamás ha ganado.H.K.: Dudo que esto se resuelva por medios militares. En mi opinión Hamás está lista para negociar. Lo que quiere es el fin de la ocupación y que las fronteras permanezcan abiertas, porque hay un millón y medio de palestinos viviendo en condiciones infrahumanas. Estamos ante un crimen contra la humanidad.H.K.: Es posible, porque está habiendo muchas presiones internacionales y hasta ahora habíamos visto mucha hipocresía. Si los 500 muertos del conflicto, en vez de palestinos, fueran israelíes el mundo intervendría de inmediato.Por otro lado, a Hamás llevarle al diálogo, la política, puede cambiarle a mejor, pero la acción militar sólo les hará más radical. La Unión Europea va a tener que hablar con Hamás en El Cairo, aunque sea indirectamente, y no tanto con Mahmud Abás (Presidente de la Autoridad Nacional Palestina) que no tiene nada que decir de Gaza hoy por hoy.H.K.: Hamás tiene un gran apoyo en Cisjordania, aunque no se no puede mostrar por razones de seguridad. Si mañana hubiera elecciones en Cisjordania Hamás las ganaría.H.K.: Si Israel impone Abás sobre Gaza, sería su suicidio político para él porque los palestinos interpretarían que Israel se lo ha metido en el bolsillo, que sigue su agenda.H.K.: Creo que la actitud internacional hacia Hamás va a cambiar porque, que no hay que olvidar que es un partido que ganó unas elecciones y que controla Gaza. En un plazo de dos años Hamás podría dejar de estar considerada una organización terrorista.